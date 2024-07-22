На 22 июля запланированный импорт электроэнергии из европейских стран составляет 24,982 тыс. МВт-ч. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Украина на сегодня запланировала импорт электроэнергии из пяти стран
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Откуда будем импортировать
«Импорт: планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24 982 МВт-ч. с максимальной мощностью 1239 МВт. Экспорт: не происходит и не предполагается», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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