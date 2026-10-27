Рада поддержала в первом чтении 50% налога на прибыль банков в 2027 году

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15262, предусматривающий сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. За документ проголосовали 265 народных депутатов, пишет первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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По словам главы Налогового комитета Даниила Гетманцева:

«Комитет поддержал этот законопроект — мы уже в четвертый раз принимаем такое решение, и предыдущие три раза были достаточно успешными, ведь нам удалось привлечь дополнительные средства в бюджет из банковской системы, которая получает сверхприбыли даже во время войны.

В то же время, хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. У банков образовалась огромная ликвидность, которую они не используют для обычной деятельности. Когда мы встречаемся с бизнесом, первое и самое главное его требование — дешевые деньги. Но дешевых денег в стране нет, хотя свободные средства в банковской системе есть. В то же время банки зарабатывают на операциях с государственными ценными бумагами, вместо того чтобы кредитовать экономику.

Мы понимаем, что эти сделки выгодны банкам. Однако банковская система должна выполнять и важную социально-экономическую функцию — насыщать экономику деньгами.

Именно поэтому есть все основания направить часть сверхприбылей банков на нужды армии. Только в 2027 году это даст дополнительные 38 млрд грн в государственный бюджет", — написал он.

Прибыль банков

По состоянию на 1 сентября 2026 года прибыль банков до налогообложения, накопленная с начала года, составила ориентировочно 143,1 млрд грн — примерно на 5,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Чистая прибыль составила 71,66 млрд грн.

Для сравнения: на соответствующую дату 2021 года банки получили с начала года около 49,2 млрд грн прибыли до налогообложения и 45,6 млрд грн чистой прибыли. Таким образом, в номинальном выражении нынешняя прибыль до налогообложения почти в 2,9 раза превышает довоенную, а чистая — на 57,2%.

Рентабельность банковского капитала на 1 сентября — 22,09%.

По оперативным данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2026 года вложения банков в ОВГЗ составили 1 019,1 млрд грн — более триллиона гривен.

Поэтому государство изымает часть прибыли банков, направляя её армии, которая защищает банки и небанковские учреждения.

Регулятор против налога

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может помешать кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.