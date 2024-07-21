В Чехии увеличивают выплаты украинским беженцам. Изменения вступят в силу с 1 августа

Правительство Чехии приняло решение об увеличении размера гуманитарной помощи для украинских беженцев. Оно вступит в силу с 1 августа. Такой шаг связан с изменением правил предоставления бесплатного жилья с 1 сентября, сообщает ukraina.radio.cz .

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Сколько будут платить

Гуманитарная помощь беженцам состоит из выплат на жилье и проживание. По решению правительства расходы на жилье возрастут до 6000 крон (237 евро) в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон (158 евро) — для всех остальных.

Для начисления помощи в одном домохозяйстве и дальше будут учитываться до пяти человек. Важным изменением является то, что больше суммы выплат не будут отличаться в зависимости от того, внесено ли жилье, где живут беженцы, в специальный реестр или нет. До сих пор эти выплаты отличались.

На гуманитарную помощь смогут претендовать только домохозяйства беженцев, у которых доходы не превышают прожиточный минимум и расходы на жилье, которые рассчитало Минтруда. Гуманитарная помощь составляет разницу между этой суммой и доходами семьи.

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Какие изменения будут с 1 сентября

До 1 сентября 2024 года в Чехии действуют следующие правила предоставления бесплатного жилья:

150 дней — для большинства людей со статусом временной защиты;

бессрочно — для уязвимых категорий: детей и подростков до 18 лет, студентов, беременных женщин, пожилых людей старше 65 лет, людей с инвалидностью, лиц, ухаживающих за ними, или лиц, ухаживающих за детьми до 6 лет.

С 1 сентября время, на которое будет предоставляться бесплатное жилье, сократят до 90 дней. Эта норма будет касаться всех без исключения беженцев, включая уязвимые категории. Те, кто использовал 90 дней в бесплатном жилье до сентября, должны будут выселиться или оплачивать проживание.

С изменением этих правил не согласны профсоюзы, консорциум 17 организаций, работающих с мигрантами, общественный защитник прав человека в Чехии. Среди причин критики изменений — высокие риски остаться без крова для тех, кто не может работать и не имеет права на гуманитарную помощь. Омбудсмен предостерегает, что украинцам грозит нелегальное трудоустройство, эксплуатация или вынужденный возврат в Украину.