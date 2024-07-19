В некоторых банках и Vodafone фиксируют технические сбои

Некоторые банки с утра 19 июля имеют технические сбои. В частности, проблемы есть в Сенс Банке, monobank и izibank . Также проблемы со связью есть у Vodafone.

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В Сенс Банке некоторые функции недоступны. Пока не работают отображение продуктов, карт и счетов, переводы и обмен валют, оплата услуг, покупка облигаций и автогражданки, открытие депозитов и кредитов.

Также фиксируют сбои в monobank. Невозможно создать банку.

О сбое в работе Vodafone сообщают клиенты мобильного оператора. Они заявляют о невозможности совершить звонки.

Ранее о техническом сбое сообщила Новая Почта.