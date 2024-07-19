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19 июля 2024, 10:22 Читати українською

В некоторых банках и Vodafone фиксируют технические сбои

Некоторые банки с утра 19 июля имеют технические сбои. В частности, проблемы есть в Сенс Банке, monobank и izibank. Также проблемы со связью есть у Vodafone.

Некоторые банки с утра июля имеют технические сбои.

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В Сенс Банке некоторые функции недоступны. Пока не работают отображение продуктов, карт и счетов, переводы и обмен валют, оплата услуг, покупка облигаций и автогражданки, открытие депозитов и кредитов.

Также фиксируют сбои в monobank. Невозможно создать банку.

О сбое в работе Vodafone сообщают клиенты мобильного оператора. Они заявляют о невозможности совершить звонки.

Ранее о техническом сбое сообщила Новая Почта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 июля 2024, 10:52
#
Киевская область (левый берег)
Водофон, все работает
+
0
TAN72
TAN72
19 июля 2024, 10:56
#
Житомирская область нет связи только Киевстар
+
+30
NN NN
NN NN
19 июля 2024, 10:59
#
Ая думав що ж після спеки буде нове🤣
+
0
Taras35
Taras35
19 июля 2024, 12:07
#
В «яблучко».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 июля 2024, 11:12
#
Мобильные приложения Приват24, Райф, Абанк24, ПУМБ-Онлайн работают без проблем, как и Водафон в Харькове…
+
0
Taras35
Taras35
19 июля 2024, 12:05
#
Мені колишній Приватбанк заблокував картки за «неактуалізацію» і тепер уже більше тижня «постійний технічний збій» після відправки і відправки документів. (Подумав, а комусь пенсійного віку стільки б проблем створили на звичайні зарплатні гроші, які просто стояли на рахунку десяток років, то гигнув би напевно). Так що може бути «відмазка» про «технічний збій». Щось мутять. А звязок пропадає кожен раз коли світло вимикають, тож це взагалі не в тему.
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0
orest frank
orest frank
19 июля 2024, 12:06
#
Мобільний додаток ВОдаФон лежить ще з вечора. Проблеми у Монобанк додаток. Тупить додаток Приват. АБанк похований тому піху.
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