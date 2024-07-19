Новая Почта сообщила о масштабном сбое

Новая почта сообщила о масштабном техническом сбое в работе системы. Он связан с программными обновлениями.

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Компания уже работает над решением проблемы, а причины сбоя уже выяснили. В ближайшее время работа будет возобновлена.

Между тем, украинцы сообщают о том, что сбой произошел также в работе Сенс Банка и Vodafone.