Новая почта сообщила о масштабном техническом сбое в работе системы. Он связан с программными обновлениями.
Новая Почта сообщила о масштабном сбое
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Компания уже работает над решением проблемы, а причины сбоя уже выяснили. В ближайшее время работа будет возобновлена.
Между тем, украинцы сообщают о том, что сбой произошел также в работе Сенс Банка и Vodafone.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Все нормально.
перепутали Водафон с Киевстаром.