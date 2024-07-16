ЕС и Британия займутся «теневым флотом» россии — Bloomberg

Европейский Союз и Британия планируют разработать новые меры против российского «теневого флота», используемого для поставки нефти в обход санкций. Об этом пишет Bloomberg.

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Инициатором выступает Британия, которая собирается обратиться в страны с ЕС с призывом что-то сделать с «теневым флотом» нефтяных танкеров россии.

В настоящее время страны согласовывают план обмена информацией и координировать действия по устранению этой угрозы.

«Теневой флот россии представляет угрозу для наших стран и других, которые зависят от мировых морей и океанов. Многие корабли этого теневого флота не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды», — говорится в документе, который разрабатывают страны.

По данным издания, еще больше судов российского «теневого флота» может оказаться под санкциями.