Официальный курс: НБУ немного усилил гривну

Национальный банк Украины установил на 19 июля 2024 г. официальный курс гривны на уровне 41,4220 грн за 1 доллар США. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 19 июля установил официальный курс евро на уровне 45,26 грн. (на 18 июля курс был установлен на уровне 45,34 грн.). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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