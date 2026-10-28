Дизель уже больше 104 грн за литр: как изменились цены на АЗС 28 октября

В среду, 28 октября, на украинских АЗС продолжили дорожать дизельное топливо и автогаз, в то время как цены на бензин несколько снизились. Средняя стоимость дизеля выросла на 28 копеек — до 104,21 грн за литр, а автогаза — на 57 копеек, до 56,19 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Минфина.