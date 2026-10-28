В среду, 28 октября, на украинских АЗС продолжили дорожать дизельное топливо и автогаз, в то время как цены на бензин несколько снизились. Средняя стоимость дизеля выросла на 28 копеек — до 104,21 грн за литр, а автогаза — на 57 копеек, до 56,19 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Дизель уже больше 104 грн за литр: как изменились цены на АЗС 28 октября
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Как изменились цены на топливо
По состоянию на 28 октября средние цены на украинские АЗС составляют:
- Бензин А-95 премиум — 93,88 грн/л (-1 коп.).
- Бензин А-95 — 90,08 грн/л (-1 коп.).
- Бензин А-92 — 86,36 грн/л (-8 коп.).
- Дизельное топливо — 104,21 грн/л (+28 коп.).
- Автогаз — 56,19 грн/л (+57 коп.).
Сколько стоит горючее на популярных АЗС
Источник: Минфин
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