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28 октября 2026, 17:46 Читати українською

Google запускает систему защиты криптовалют: ее уже тестируют крупные банки

Компания Google представила новую систему Google Multi-Party Compute (MPC), предназначенную для безопасного хранения и перевода криптовалют и токенизированных активов. Коммерческий запуск сервиса намечен на начало 2027 года. Об этом сообщает CoinDesk.

Компания Google представила новую систему Google Multi-Party Compute (MPC), предназначенную для безопасного хранения и перевода криптовалют и токенизированных активов.
Google представила новую систему Google Multi-Party Compute
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Новую технологию представят 28 октября на первом симпозиуме Google, посвященном цифровым активам, в Нью-Йорке.

Что известно о новой системе

Google MPC ориентирована, прежде всего, на банки и финансовые учреждения, которые используют блокчейн для платежей, токенизации активов и хранения криптовалют.

В настоящее время система находится на этапе закрытого тестирования с участием нескольких крупных финансовых учреждений. В то же время, материнская компания Google — Alphabet — уже использует технологию для защиты собственных цифровых активов в сетях Ethereum и Solana.

Названия банков-партнеров и конкретные активы Alphabet не раскрываются. Стоимость будущей услуги пока пока неизвестна.

Как будет работать защита криптовалют

Технология MPC подразумевает распределение криптографического ключа между несколькими независимыми системами. Благодаря этому полный приватный ключ не хранится в одном месте, что снижает риск похищения активов в случае взлома отдельного сервера.

Перед проведением транзакции система будет проверять ее соответствие установленным правилам безопасности.

В частности, банки смогут ограничивать суммы переводов, проверять адреса криптогаманцев и устанавливать обязательное согласование сделок несколькими уполномоченными лицами.

Google также предусматривает возможность предстоящего перехода на постквантовые алгоритмы защиты. В то же время новая система, прежде всего, направлена на предотвращение похищения частных ключей и несанкционированных транзакций, а не на защиту от потенциального взлома криптографии квантовыми компьютерами.

Почему это важно

По данным DeFiLlama, которые приводит CoinDesk, по состоянию на июнь 2026 года совокупные потери криптоиндустрии от хакерских атак составили $16,69 млрд. Приблизительно 40% этой суммы, или $6,7 млрд, пришлось на атаки, связанные с компрометацией частных ключей.

Google рассчитывает, что новый сервис поможет финансовым учреждениям безопаснее работать с цифровыми активами на фоне роста использования блокчейна в традиционном банковском секторе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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