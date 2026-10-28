ФГВФЛ реформируют: Верховная Рада приняла соответствующий закон

Верховная Рада в среду, 28 октября, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15269, предусматривающий усовершенствование корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные парламента.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что предусматривает закон

Документ направлен на повышение эффективности управления Фондом, усиление внутреннего контроля и прозрачность его деятельности.

В частности, закон предусматривает:

Обновление состава и порядка формирования административного совета Фонда.

Ужесточение требований к членам административного совета и исполнительной дирекции.

Создание аудиторского комитета административного совета.

Совершенствование процедуры отбора директора-распорядителя ФГВФЛ.

Расширение полномочий директора-распорядителя по назначению и увольнению заместителей.

Усиление внутреннего аудита и усовершенствование отчетности Фонда.

Повышение открытости информации о процедурах вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению подотчетности руководства Фонда и прозрачности принятия управленческих решений.

Предыстория

Законопроект № 15269 был зарегистрирован 25 мая 2026 года. Его инициатором выступил председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

16 сентября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Тогда за него проголосовал 271 народный депутат.

Для вступления в силу принятого закона должен быть подписан президентом и официально обнародован.