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28 октября 2026, 16:55 Читати українською

ФГВФЛ реформируют: Верховная Рада приняла соответствующий закон

Верховная Рада в среду, 28 октября, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15269, предусматривающий усовершенствование корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные парламента.

Верховная Рада в среду, 28 октября, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15269, предусматривающий усовершенствование корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Документ направлен на повышение эффективности управления Фондом,
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Что предусматривает закон

Документ направлен на повышение эффективности управления Фондом, усиление внутреннего контроля и прозрачность его деятельности.

В частности, закон предусматривает:

  • Обновление состава и порядка формирования административного совета Фонда.
  • Ужесточение требований к членам административного совета и исполнительной дирекции.
  • Создание аудиторского комитета административного совета.
  • Совершенствование процедуры отбора директора-распорядителя ФГВФЛ.
  • Расширение полномочий директора-распорядителя по назначению и увольнению заместителей.
  • Усиление внутреннего аудита и усовершенствование отчетности Фонда.
  • Повышение открытости информации о процедурах вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению подотчетности руководства Фонда и прозрачности принятия управленческих решений.

Предыстория

Законопроект № 15269 был зарегистрирован 25 мая 2026 года. Его инициатором выступил председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

16 сентября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Тогда за него проголосовал 271 народный депутат.

Для вступления в силу принятого закона должен быть подписан президентом и официально обнародован.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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