Верховная Рада в среду, 28 октября, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15269, предусматривающий усовершенствование корпоративного управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные парламента.
ФГВФЛ реформируют: Верховная Рада приняла соответствующий закон
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Что предусматривает закон
Документ направлен на повышение эффективности управления Фондом, усиление внутреннего контроля и прозрачность его деятельности.
В частности, закон предусматривает:
- Обновление состава и порядка формирования административного совета Фонда.
- Ужесточение требований к членам административного совета и исполнительной дирекции.
- Создание аудиторского комитета административного совета.
- Совершенствование процедуры отбора директора-распорядителя ФГВФЛ.
- Расширение полномочий директора-распорядителя по назначению и увольнению заместителей.
- Усиление внутреннего аудита и усовершенствование отчетности Фонда.
- Повышение открытости информации о процедурах вывода неплатежеспособных банков с рынка.
Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению подотчетности руководства Фонда и прозрачности принятия управленческих решений.
Предыстория
Законопроект № 15269 был зарегистрирован 25 мая 2026 года. Его инициатором выступил председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
16 сентября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Тогда за него проголосовал 271 народный депутат.
Для вступления в силу принятого закона должен быть подписан президентом и официально обнародован.
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