Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций, сообщил в интервью Forbes Ukraine заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Минэкономики признало критически важными более 700 предприятий и организаций
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По его словам, статус критически важного предприятие получает на год.
«В настоящее время Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры», — добавил Киндратив.
Компании, не имеющие статуса критически важных, могут подать заявку в министерство на его получение.
Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней.
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Согласно законодательству, бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Количество забронированных может составлять 50% от количества военнообязанных на предприятии.
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