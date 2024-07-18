Минэкономики признало критически важными более 700 предприятий и организаций

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По его словам, статус критически важного предприятие получает на год.

«В настоящее время Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры», — добавил Киндратив.

Компании, не имеющие статуса критически важных, могут подать заявку в министерство на его получение.

Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней.

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Согласно законодательству, бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Количество забронированных может составлять 50% от количества военнообязанных на предприятии.