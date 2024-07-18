Мировые рынки переживают бурные времена и инвесторы ищут стабильные и перспективные возможности для капиталовложений. О причинах, которые делают британские акции инвестиционно привлекательными, рассказал основатель инвестиционной компании Blackshield Capital AG Максим Корецкий.
7 причин, почему сейчас выгодно инвестировать в акции британских компаний
Чем «британцы» могут заинтересовать украинцев
1. Относительно дешевый индекс FTSE 350
Индекс FTSE 350, который включает крупнейшие британские компании, оценен относительно дешево, по сравнению с его историческими значениями и другими мировыми рынками. Это делает его интересным для инвесторов, которые ищут недооцененные активы с высоким потенциалом роста.
2. Активность в сфере M&A
В этом году ожидается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений. Общая стоимость сделок, вероятно, превысит прошлогодние показатели, которые могут служить мощным катализатором для роста цен на акции британских компаний.
3. Рост цен на сырьевые товары и доходность облигаций
Рост цен на сырьевые товары, доходность облигаций и укрепление доллара США способствуют повышению производственных показателей британских компаний.
4. Высокая доходность дивидендов и возвратного выкупа акций
Доходы акционеров Великобритании могут превысить предыдущие рекорды. По прогнозам, сумма дивидендов и (чистых) обратных выкупов акций в Великобритании составит около 6%. Это превышает 4,8% в Европе и 3,2% в США.
Мы ожидаем, что дивиденды останутся доминирующим фактором доходов акционеров. Консенсус прогнозирует рост дивидендов FTSE 100 на 8−10% в период с 2023 по 2025 год.
На банковский и энергетический сектор приходится две трети расходов на обратный выкуп в индексе FTSE 350 и они распределяют около 10% своей рыночной капитализации за счет дивидендов и обратных выкупов.
5. Рост маржинальности
Наш оптимизм в части роста в Великобритании также подтверждается анализом результатов сезона отчетности: уровень роста маржинальности и прибыли на акцию гораздо выше, чем на других крупных рынках.
6. Оптимистические макроэкономические показатели
В первом квартале ВВП Великобритании превысил прогнозы Банка Англии. Композитный индекс PMI достиг 51 пункта — самого высокого уровня за год. Это свидетельствует о росте активности в производственном и сервисном секторах экономики.
7. Как и ожидалось, Лейбористская партия победила на парламентских выборах, сместив 14-летнее доминирование Консервативной партии во главе с действующим премьер-министром Риши Сунаком.
С рыночной точки зрения, сокращение процентных ставок будет более быстрым. Это, вероятно, приведет к нормализации структуры доходности долговых инструментов и будет благоприятным для акций банковского сектора.
Также победа Лейбористской партии умеренно положительная для фунта по отношению к доллару и росту ВВП.
С какими основными рисками может столкнуться инвестор
Более медленный рост прибыли на акцию
Рост прибыли на акцию в Великобритании отстает от роста индекса FTSE Europe. Сезон результатов первого квартала показывает более высокий уровень прибыльности в корпоративном секторе, чем на других крупных европейских рынках.
Остановка восстановления потребительской уверенности
Восстановление потребительской уверенности, которое наблюдалось в прошлом году, замедлилось. Хотя в целом домохозяйства готовы увеличить расходы, детальные исследования указывают на более опасную ситуацию для многих домохозяйств, которые еще приспосабливаются к высокой стоимости жизни и процентным ставкам.
Однако, поскольку рост заработной платы сохраняется, а инфляция, как ожидается, достигнет целевого показателя в 2% во втором квартале, потребление в реальном выражении должно улучшиться, способствуя экономическому росту.
Пенсионные фонды
Анализируя ситуацию на рынке Великобритании, отдельно стоит упомянуть тему пенсионных фондов, в частности, пенсионных фондов с установленными выплатами. Они стали причиной снижения фондовых рынков на сумму 1,9 трлн фунтов стерлингов за последние три десятилетия.
Это было вызвано комплексом факторов, в частности, рыночными изменениями, непредсказуемыми последствиями государственной политики и финансового регулирования. В то же время мы ожидаем, что масштабные продажи акций пенсионными фондами будут сокращаться, поскольку на балансах фондов осталось мало акций для продажи.
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На какие сектора обратить внимание
Если инвесторы решат вкладываться в британские акции, то стоит присмотреться к секторам с высоким потенциалом роста. Среди них — финансовые услуги, здравоохранение, страхование, self care, а также путешествия и отдых. Менее привлекательные СМИ, коммунальные услуги и сектор недвижимости.
Инвестирование в британский рынок акций в текущих условиях может принести значительные доходы благодаря высокой совокупной доходности дивидендов и обратному выкупу акций, а также благоприятным макроэкономическим условиям.
Внимательное отслеживание политической и экономической ситуации позволит своевременно корректировать инвестиционную стратегию и максимизировать прибыль.
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