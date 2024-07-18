7 причин, почему сейчас выгодно инвестировать в акции британских компаний

Мировые рынки переживают бурные времена и инвесторы ищут стабильные и перспективные возможности для капиталовложений. О причинах, которые делают британские акции инвестиционно привлекательными, рассказал основатель инвестиционной компании Blackshield Capital AG Максим Корецкий.

Чем «британцы» могут заинтересовать украинцев

1. Относительно дешевый индекс FTSE 350

Индекс FTSE 350, который включает крупнейшие британские компании, оценен относительно дешево, по сравнению с его историческими значениями и другими мировыми рынками. Это делает его интересным для инвесторов, которые ищут недооцененные активы с высоким потенциалом роста.

2. Активность в сфере M&A

В этом году ожидается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений. Общая стоимость сделок, вероятно, превысит прошлогодние показатели, которые могут служить мощным катализатором для роста цен на акции британских компаний.

3. Рост цен на сырьевые товары и доходность облигаций

Рост цен на сырьевые товары, доходность облигаций и укрепление доллара США способствуют повышению производственных показателей британских компаний.

4. Высокая доходность дивидендов и возвратного выкупа акций

Доходы акционеров Великобритании могут превысить предыдущие рекорды. По прогнозам, сумма дивидендов и (чистых) обратных выкупов акций в Великобритании составит около 6%. Это превышает 4,8% в Европе и 3,2% в США.

Мы ожидаем, что дивиденды останутся доминирующим фактором доходов акционеров. Консенсус прогнозирует рост дивидендов FTSE 100 на 8−10% в период с 2023 по 2025 год.

На банковский и энергетический сектор приходится две трети расходов на обратный выкуп в индексе FTSE 350 и они распределяют около 10% своей рыночной капитализации за счет дивидендов и обратных выкупов.

5. Рост маржинальности

Наш оптимизм в части роста в Великобритании также подтверждается анализом результатов сезона отчетности: уровень роста маржинальности и прибыли на акцию гораздо выше, чем на других крупных рынках.

6. Оптимистические макроэкономические показатели

В первом квартале ВВП Великобритании превысил прогнозы Банка Англии. Композитный индекс PMI достиг 51 пункта — самого высокого уровня за год. Это свидетельствует о росте активности в производственном и сервисном секторах экономики.

7. Как и ожидалось, Лейбористская партия победила на парламентских выборах, сместив 14-летнее доминирование Консервативной партии во главе с действующим премьер-министром Риши Сунаком.

С рыночной точки зрения, сокращение процентных ставок будет более быстрым. Это, вероятно, приведет к нормализации структуры доходности долговых инструментов и будет благоприятным для акций банковского сектора.

Также победа Лейбористской партии умеренно положительная для фунта по отношению к доллару и росту ВВП.

С какими основными рисками может столкнуться инвестор

Более медленный рост прибыли на акцию

Рост прибыли на акцию в Великобритании отстает от роста индекса FTSE Europe. Сезон результатов первого квартала показывает более высокий уровень прибыльности в корпоративном секторе, чем на других крупных европейских рынках.

Остановка восстановления потребительской уверенности

Восстановление потребительской уверенности, которое наблюдалось в прошлом году, замедлилось. Хотя в целом домохозяйства готовы увеличить расходы, детальные исследования указывают на более опасную ситуацию для многих домохозяйств, которые еще приспосабливаются к высокой стоимости жизни и процентным ставкам.

Однако, поскольку рост заработной платы сохраняется, а инфляция, как ожидается, достигнет целевого показателя в 2% во втором квартале, потребление в реальном выражении должно улучшиться, способствуя экономическому росту.

Пенсионные фонды

Анализируя ситуацию на рынке Великобритании, отдельно стоит упомянуть тему пенсионных фондов, в частности, пенсионных фондов с установленными выплатами. Они стали причиной снижения фондовых рынков на сумму 1,9 трлн фунтов стерлингов за последние три десятилетия.

Это было вызвано комплексом факторов, в частности, рыночными изменениями, непредсказуемыми последствиями государственной политики и финансового регулирования. В то же время мы ожидаем, что масштабные продажи акций пенсионными фондами будут сокращаться, поскольку на балансах фондов осталось мало акций для продажи.

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На какие сектора обратить внимание

Если инвесторы решат вкладываться в британские акции, то стоит присмотреться к секторам с высоким потенциалом роста. Среди них — финансовые услуги, здравоохранение, страхование, self care, а также путешествия и отдых. Менее привлекательные СМИ, коммунальные услуги и сектор недвижимости.

Инвестирование в британский рынок акций в текущих условиях может принести значительные доходы благодаря высокой совокупной доходности дивидендов и обратному выкупу акций, а также благоприятным макроэкономическим условиям.

Внимательное отслеживание политической и экономической ситуации позволит своевременно корректировать инвестиционную стратегию и максимизировать прибыль.