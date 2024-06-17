Фондовый рынок Британии стал крупнейшим в Европе на фоне кризиса в Париже

Решение Эмманюэля Макрона объявить досрочные выборы позволило Великобритании отнять у Франции статус крупнейшего фондового рынка Европы. Об этом пишет Bloomberg.

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Неожиданное решение президента Эмманюэля Макрона распустить парламент испугало рынок и привело к распродажам на бирже. Только за одну неделю акции французских компаний стали на $258 млрд дешевле. Ценные бумаги таких банков, как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole упали более чем на 10%.

Общая рыночная капитализация публичных французских компаний сократилась до $3,13 трлн., что позволило Великобритании после двух лет вернуть себе первое место в Европе с показателем $3,18 трлн. В глобальном масштабе Великобритания сейчас шестой по величине фондовый рынок.

Великобритания тоже готовится к парламентским выборам (они состоятся 4 июля), но результаты там прогнозируемые. Инвесторы уверены в победе Лейбористской партии Кира Стармера с большим отрывом.

Во Франции ситуация неопределенна: на победу претендуют как ультраправые из партии Марин Ле Пен «Национальное возрождение», так и ультралевые, угрожающие отменить большинство экономических реформ Макрона.