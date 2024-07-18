Страховые полисы «Оранта» — оплачивайте легко через ПУМБ

Многие годы ПУМБ является надежным партнером страховой компании « Оранта ». Для клиентов банка покупка полисов автомобильного страхования, зелёной карты, страховка здоровья, жилья или бизнеса от несчастных случаев, а также приобретение других страховых услуг становится удобнее.

На своем официальном сайте НАСК «Оранта» внедрила новый сервис оплаты полисов страхования через ПУМБ. Кроме того, оплата страхового полиса картой ПУМБ на сайте страховой компании «Оранта» или в приложении ПУМБ Online осуществляется без дополнительных или скрытых комиссий.

Оформить страховой полис через ПУМБ на сайте НАСК «Оранта» просто:

Перейдите на сайт страховой → выберите нужный полис и нажмите «Оформить» → заполните короткую анкету → введите код с указанной почты или из SMS → оплатите полис, выбрав «Оплата через ПУМБ» → получите свой полис на указанную почту. Оформление полиса занимает около 5 минут, вся информация конфиденциальна.

Чтобы получить страховой полис через приложение ПУМБ Online:

Откройте ПУМБ Online → раздел «Платежи» → выберите «Оплата услуг» → «Страхование» → найдите «Оранта ПАО НАСК» по названию компании или ЕГРПОУ в поиске → оплатите выбранный страховой полис и получите договор страхования.

Оплачивайте свои страховые полисы легко и выгодно вместе с НАСК «Оранта» и ПУМБ!