В «Дии» можно будет узнать о штрафе от ТЦК — Минобороны

В приложении «Дия» можно будет узнать штраф за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Об этом сказал спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет «Радио Свобода».

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Что известно

По его словам, тех, кто не успел обновить данные через два месяца, не будут штрафовать автоматически. Это ведь определенная процедура, которая может занять от трех месяцев до года с момента совершения админправонарушения.

Узнать штраф можно в «Дии», как сейчас узнают о штрафах за нарушение ПДД, например. Также это можно будет сделать в «Опендатаботе», но эта услуга стала платной.

Также Лазуткин рассказал, что ТЦК не будут задерживать на улицах уже обновивших данные. Ведь человек указал место жительства, туда может прийти направление на ВЛК.

«Соответственно, нет смысла этого человека „ловить“ посреди улицы. Будем откровенны, с этим были связаны неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать», — пояснил он.

Спикер добавил, что у представителей ТЦК нет полномочий этого делать, это могут делать только полицейские.