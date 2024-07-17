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17 июля 2024, 17:16 Читати українською

В «Дии» можно будет узнать о штрафе от ТЦК — Минобороны

В приложении «Дия» можно будет узнать штраф за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Об этом сказал спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет «Радио Свобода».

В приложении «Дия» можно будет узнать штраф за несвоевременное обновление военно-учетных данных.

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Что известно

По его словам, тех, кто не успел обновить данные через два месяца, не будут штрафовать автоматически. Это ведь определенная процедура, которая может занять от трех месяцев до года с момента совершения админправонарушения.

Узнать штраф можно в «Дии», как сейчас узнают о штрафах за нарушение ПДД, например. Также это можно будет сделать в «Опендатаботе», но эта услуга стала платной.

Также Лазуткин рассказал, что ТЦК не будут задерживать на улицах уже обновивших данные. Ведь человек указал место жительства, туда может прийти направление на ВЛК.

«Соответственно, нет смысла этого человека „ловить“ посреди улицы. Будем откровенны, с этим были связаны неприятные процессы, которые негативно влияли и будут продолжать влиять на имидж Вооруженных сил Украины, когда на блокпостах и силой кого-то пытаются вытаскивать», — пояснил он.

Спикер добавил, что у представителей ТЦК нет полномочий этого делать, это могут делать только полицейские.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
zevs1
zevs1
17 июля 2024, 17:27
#
Достижения Зе, штрафы в Диі.
На следующих выборах конкуренты прорвут его как тузик грелку.
Единственное правда, пока не понятно когда они состоятся.
+
+11
Mini Mi
Mini Mi
17 июля 2024, 18:14
#
Как говорится тебе не придется баллотироваться на второй строк, если первый никогда не закончится.
+
0
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
17 июля 2024, 18:18
#
Не знаю как оно все будет с выборами и когда. Но конкуренту стоит крутить всего один ролик Лучеликого, без комментариев, — про доллар по 45 и войну…
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