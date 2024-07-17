На межбанке ставят уже 41,51 грн/$ при среднем объеме торгов

Курс доллара на межбанке продолжает уверенно идти наверх. Сегодня, 17 июля, торги на площадке Bloomberg стартовали с 41,399 грн/$, а к полудню закрепились на 41,47 грн/$ и к этому моменту объем торгов достиг $94,5 млн. Это средний уровень, который далек от пиков, наблюдавшихся при смене валютной политики НБУ (тогда суточный объем превышал 550 млн).

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Торги на межбанке

Максимальный ценник предложения вышел на 41,51 грн/$, хотя пока на этом уровне не происходит сделок. А система показывает торговый диапазон в рамках 41,4710−41,4860 грн/$.





На прошлой неделе, когда Национальный банк в рамках политики гибкого регулируемого курса опустил курс нацвалюты ниже 41 грн/$, объем продажи доллара из золотовалютных резервов, согласно официальному отчету, сократился с $631,7 млн до $532,4 млн.



В первые дни этой недели объемы торгов на Bloomberg и объем продажи НБУ (в скобках) фиксируются в таких размерах:

15 июля, понедельник — $219,5 млн ($156,59 млн);

16 июля, вторник — $221,03 млн ($148 млн).

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Напомним

Вчера, 16 июля, торговля на Bloomberg закончилась на уровне 41,3075 грн/$, а официальный курс НБУ на сегодня был установлен на 41,2575 грн/$.