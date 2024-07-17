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17 июля 2024, 13:09 Читати українською

На межбанке ставят уже 41,51 грн/$ при среднем объеме торгов

Курс доллара на межбанке продолжает уверенно идти наверх. Сегодня, 17 июля, торги на площадке Bloomberg стартовали с 41,399 грн/$, а к полудню закрепились на 41,47 грн/$ и к этому моменту объем торгов достиг $94,5 млн. Это средний уровень, который далек от пиков, наблюдавшихся при смене валютной политики НБУ (тогда суточный объем превышал 550 млн).

Курс доллара на межбанке продолжает уверенно идти наверх.
Фото:depositphotos

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Торги на межбанке

Максимальный ценник предложения вышел на 41,51 грн/$, хотя пока на этом уровне не происходит сделок. А система показывает торговый диапазон в рамках 41,4710−41,4860 грн/$.



На прошлой неделе, когда Национальный банк в рамках политики гибкого регулируемого курса опустил курс нацвалюты ниже 41 грн/$, объем продажи доллара из золотовалютных резервов, согласно официальному отчету, сократился с $631,7 млн до $532,4 млн.

В первые дни этой недели объемы торгов на Bloomberg и объем продажи НБУ (в скобках) фиксируются в таких размерах:

  • 15 июля, понедельник — $219,5 млн ($156,59 млн);
  • 16 июля, вторник — $221,03 млн ($148 млн).

Читайте также: Очередной исторический максимум: НБУ повысил курс доллара на 24 копейки

Напомним

Вчера, 16 июля, торговля на Bloomberg закончилась на уровне 41,3075 грн/$, а официальный курс НБУ на сегодня был установлен на 41,2575 грн/$.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
milon
milon
17 июля 2024, 13:17
#
Вчера новость была с прогнозом от «экспертов» 41.5 в течении 12 месяцев))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
17 июля 2024, 13:30
#
Тут абы 45 не было к НГ
+
0
nitrolog
nitrolog
17 июля 2024, 13:53
#
Самопроголошені агенти 006 кажуть буде 28))
+
0
Exba
Exba
17 июля 2024, 13:51
#
Резво
+
+15
Voinvoin
Voinvoin
17 июля 2024, 13:55
#
Ну так зарплатню військовим підняли, а гроші де брати… З іноземної допомоги щоб більше гривнів вичавити, з митниці, ну і депутатам коханим також треба щось у дзьоб покласти…
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июля 2024, 14:14
#
МВФ приехал в гости
+
0
zevs1
zevs1
17 июля 2024, 14:28
#
Похоже что Кабзда гривне набирает обороты
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