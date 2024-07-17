Минобороны анонсировало запуск «єБронювання»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2024, 8:45 Читати українською

Минобороны анонсировало запуск «єБронювання»

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «єБронювання». Она в ближайшее время станет доступна предприятиям. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Укринформ.

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «єБронювання».
Фото:tehnofan.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Мы работаем вместе с нашими партнерами — с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над «єБронюванням». Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований.

Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должно делать предприятия — укреплять наш ВВП", — отметила Черногоренко.

Как сообщалось ранее, Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности, — говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной технике, боеприпасам, их составным частям. При этом такие предприятия должны отвечать одному из двух критериев.

Первый — находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта или прямого договора с воинскими частями.

Такие предприятия также могут выполнять заказы по договору о производстве вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей за счет средств других внебюджетных источников, в том числе средств благотворительной помощи, если поставка товаров происходит в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования. Независимо от источника финансирования более 50% общего объема производства должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй критерий — быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для развития инноваций и технологий для нужд обороны.

Отдельно в Минстратегпроме подчеркнули, что напрямую бронированием не занимаются. Министерство утверждает критерии для определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики, определяет соответствие предприятий, учреждений и организаций этим критериям. А также определяет предприятия имеющими важное значение для национальной экономики, в том числе в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 июля 2024, 9:12
#
Все що з приставкою «є» вже виглядає трохи як мем, бо воно як правило з першого разу працює погано і там багато корупційних моментів, можна уявити скільки коштів піде на реалізацію цього проекту, де ближче до кінця у вас буде виникати помилка або вам буде показано повідомлення на кшталт того, що вам треба буде прийти в тцк або ще в якусь подібну парашу)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами