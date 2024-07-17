Минобороны анонсировало запуск «єБронювання»

Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «єБронювання». Она в ближайшее время станет доступна предприятиям. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Укринформ.

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Что известно

«Мы работаем вместе с нашими партнерами — с Министерством цифровой трансформации, с Министерством экономики и Пенсионным фондом Украины над бронированием онлайн, над «єБронюванням». Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований.

Мы очень скоро сможем запустить полноценно эту услугу также для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должно делать предприятия — укреплять наш ВВП", — отметила Черногоренко.

Как сообщалось ранее, Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности, — говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной технике, боеприпасам, их составным частям. При этом такие предприятия должны отвечать одному из двух критериев.

Первый — находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта или прямого договора с воинскими частями.

Такие предприятия также могут выполнять заказы по договору о производстве вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей за счет средств других внебюджетных источников, в том числе средств благотворительной помощи, если поставка товаров происходит в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования. Независимо от источника финансирования более 50% общего объема производства должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй критерий — быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для развития инноваций и технологий для нужд обороны.

Отдельно в Минстратегпроме подчеркнули, что напрямую бронированием не занимаются. Министерство утверждает критерии для определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики, определяет соответствие предприятий, учреждений и организаций этим критериям. А также определяет предприятия имеющими важное значение для национальной экономики, в том числе в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса.