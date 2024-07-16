Команда Международного валютного фонда 16 июля начинает встречи с представителями властей Украины по бюджетным планам до конца года. Об этом заявил постоянный представитель учреждения в Украине Ваграм Степанян в сообщении, имеющемся в распоряжении ЭП.
Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам — СМИ
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Переговоры с Украиной
«Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», — заявил он.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
В любому випадку, гої все стерплять.