Курс, налоги, крипта и денежные переводы: что пообещала Украина МВФ за $2,2 млрд

Снятие валютных запретов, эмиссия гривны, ограничение p2p-переводов населения, легализация криптовалюты, повышение налогов и многое другое. Все это описано в новом Меморандуме МВФ для получения транша в $2,2 млрд, который украинские власти подписали с международным кредитором и в июле опубликовали официальный перевод документа. «Минфин» его изучил и выделил ключевые моменты для простых украинцев и участников валютного рынка.

Валюта и курс: смягчать валютные ограничения и пресекать схемы

Свою валютную политику Национальный банк охарактеризовал в Меморандуме, как успешную и отвечающую действующим реалиям. Девальвацию курса гривна/доллар на 12% после перехода к управляемому гибкому регулируемому курсу в октябре 2023 года (с 36,6 грн/$ до 41 грн/$) регулятор не считает чрезвычайной или шокирующей для экономики. Главное, о чем он заботится, — о небольшой разнице между официальным и наличным курсом.

Именно за этим следит МВФ в первую очередь. В феврале-апреле 2024 года такая курсовая разница, согласно официальным подсчетам, не превышала 2%, что считается приемлемым для власти вариантом.

Нацбанк обязался и дальше придерживаться политики смягчения валютных ограничений, но отдельно прописал свое обещание «выявлять и устранять потенциальные обходные пути» для остающихся табу. То есть противостоять схемам обхода запретов. Это подразумевает жесткий валютный контроль на всех уровнях — для бизнеса и населения.

В то же время наш регулятор попросил МВФ не так жестко контролировать соблюдение требований по размеру его чистых международных резервов (валютные резервы за минусом обязательств перед МВФ) на конец сентября и декабря 2024 года. Свою просьбу НБУ аргументировал смещением сроков поступления в Украину кредитной помощи от США в начале 2024 года.

Эмиссия гривны под дефицит госбюджета — в самом крайнем случае

Власти снова подтвердили свое обязательство не допускать включения «печатного станка», а в случае задержки международной помощи — латать дыры в бюджете за счет государственных депозитов (вероятно, имеются ввиду средства в Госказначействе и инвалюта в резервах НБУ) и увеличения внутренних госзаимствований. Украине придется обходиться без прямой эмиссии гривны, которую допустили в начале войны в 2022 году на 400 млрд грн.

Чтобы было понятно, к чему не должны прибегать в правительстве и Нацбанке, чиновники даже отдельно прописали варианты скрытой эмиссии:

рефинансирование НБУ банков под покупку гособлигаций;

прямое финансирование Нацбанком внебюджетных программ.

В нормальной экономической ситуации всего этого быть не должно.

Однако категорического «нет» на этот счет в документе не прописано. А значит, в самом крайнем случае, к эмиссии таки могут прибегнуть, но если станет совсем тяжело наполнять госбюджет.

«Мы обращаемся в НБУ за эмиссионным финансированием только как к окончательной мере и в строго ограниченном объеме, подкрепленным рамочными соглашениями, которые были согласованы с Министерством финансов и Национальным банком по согласованию с МВФ, в отношении которых сейчас разрабатывается проект постановления НБУ», — уточняется в Меморандуме. Когда именно появится проект постановления и что в нем будет — финансовая общественность, видимо, узнает в скором времени.

Пенсии и соцвыплаты могут заморозить

Чиновники обязались совершенствовать систему социального обеспечения, но так, чтобы это не приводило к существенному увеличению расходов госбюджета:

Рассматривается возможность внедрения второго уровня пенсионной системы. Но только, когда для этого появятся соответствующие условия.

Любые законодательные изменения, которые выливаются в увеличение пенсионных расходов, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой стойкости, а также четким пониманием источников финансирования.

Будут воздерживаться от новых специальных пенсий и льгот.

Не будут внедряться новые дискреционные повышения выплат и снижение действующего сейчас пенсионного возраста.

Инфляция: сдерживать рост цен, но тарифы на ток повышать

В Нацбанке считают, что справляются со своей главной (согласно профильному закону) задачей — сдерживанием инфляции. МВФ напоминает об утвержденном целевом показателе 5% в годовом исчислении, в последнем отчете было только 4,2%. Чиновники считают, что у них еще есть простор для действий, хотя и допускают некоторые экономические шоки, которые могут выливаться в рост потребительских цен.

Виды этих шоков в Меморандуме не расписывают, но, по-видимому, нацбанковское руководство имеет в виду влияние девальвации гривны и рост тарифов на электроэнергию, которые в июне подняли для населения с 2,64 до 4,32 за кВт-час.

Одновременно в Меморандуме говорится о дальнейшем повышении тарифов на электроэнергию и газ в будущем. «Обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует расходов с одновременным выделением достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств», — отмечается в документе. Уточняется, что соответствующую дорожную карту (повышения тарифов) будет утверждать Кабмин.

Власти рассчитывают и дальше сдерживать рост инфляции монетарными методами — в первую очередь связывая избыточную гривневую массу при помощи депозитных сертификатов Нацбанка, хотя ряд аналитиков и критикует данный инструмент. В Меморандуме говорится, что регулятор продолжит размещать 3-месячные ДС и overnight, но также может предложить и новые — среднесрочные.

«Чтоб достигнуть, среди прочего, увеличения среднесрочности погашения наших стерилизационных операций, учитывая последствия для первичного рынка государственных облигаций», — поясняется в документе.

Каким именно будет срок новых депсертификатов НБУ, не указывается. Но можно допустить, что это будут 6-месячные бумаги от регулятора, слухи о появлении которых ходят с 2023 года. Это должно мотивировать банки более активно собирать срочные гривневые депозиты физлиц на полугодовой срок, предлагая людям интересные условия, особенно когда нацвалюта девальвирует. Сейчас же значительная часть депозитного портфеля физлиц (срочных вкладов) состоит из 3-месячных сбережений граждан.

Фискальная система: пересмотр подоходного налога и акциз на газировку

Власти внесли в Меморандум обязательства Украины по ужесточению налогообложения по разным направлениям:

Когда будут созданы соответствующие условия в будущем, рассмотреть переход к более справедливой системе налогообложения. В том числе внедрить «более прогрессивный налог на доходы физлиц». Без конкретизации: ни по ставкам, ни по уровню доходов, ни по категориям налогоплательщиков.

Без конкретизации: ни по ставкам, ни по уровню доходов, ни по категориям налогоплательщиков. Обязались снова поднять налоги, в случае необходимости. В документе отмечается регистрация в Верховной Раде законопроекта о приведении акцизов на табак и топливо в соответствие с требованиями Евросоюза. На этом настаивали европейские власти, которые таким образом хотят пресечь контрабанду из нашей страны. По-видимому, повышение акцизов будет поэтапным, поскольку на это заложено продолжительное время — со второй половины 2024 года по 2028-й.

Готовы установить акцизы на сладкие газированные напитки, и уже внесли соответствующий законопроект в парламент. Это обычная мировая практика борьбы с потреблением вредных продуктов. Но вот что интересно — в данный момент в документе также предусматривается повышение акцизов и на простую газированную воду.

Говорится о разработке законодательства по налогообложению медицинского каннабиса и внедрение авансовой уплаты налога на прибыль для АЗС.

Реформы в части налогового администрирования, таможни и налоговой политики.

Анализ и оценка налогообложения добывающих отраслей.

Определение принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами Евросоюза: там прията MiCA, Markets in Crypto Assets, закон о регулировании криптовалют. В том числе с обменом информацией и подключением к инициативам Глобального форума ОЕСР.

Повышение эффективности обмена информации с иностранными компетентными органами, в том числе и получение позитивной оценки Глобального форума ОЕСР в отношении зрелости системы управления информационный безопасности.

При этом наши власти обязались усилить администрирование акциза на табак, который повсеместно обходят, что подтверждается регулярными отчетами таможенников и правоохранительных органов. Пообещали до 1 января 2026 года внедрить систему маркировки и отслеживания track & trace system.

Кредиты бизнесу по «5−7−9%»: отсекут средний бизнес и поднимут комиссии

В МВФ знают о долгах власти по выплате банкам/бизнесу компенсаций по процентным ставкам. Поэтому наши власти обязались провести реформы для уменьшения дефицита и ограничения фискальных рисков по кредитной программе Фонда развития предпринимательства (ФРП) «5−7−9%» в 2024 году и его ликвидации в 2025-м.

А еще — продолжать сокращать список потенциальных претендентов на кредиты с госльготой. В частности, Украина пообещала ужесточать допуск к программе средних предприятий (видимо, больший акцент будет делаться на малый бизнес), а также внедрять ESG-критерии (экологического, социального и корпоративного управления) до конца 2024 года. Как говорится в Меморандуме, это должно улучшить качество программы и еще ограничить ее размер, что стало обязательством перед МВФ.

Министерство финансов также обязалось усилить контроль над работой ФРП, и даже провести до конца 2024 года независимую оценку Фонда и его программ. Эффективность «5−7−9%» оценит Всемирный банк.

Также власти заявили о планах поднять комиссию по программам ФРП с 0,15% до 0,5% и перенести ответственность за их оплату с государства на банки-участники до конца сентября 2024 года. Но, как уже писал «Минфин», банки имеют обыкновение переносить любые возросшие расходы на заемщиков, так что можно ожидать итогового удорожания госкредитов для бизнеса.

К тому же к сентябрю-2024 власти обязались создать для ФРП наблюдательный совет с большинством независимых кандидатов. На каких основаниях он будет существовать и будут ли оплачиваться услуги членов НС — не уточняется.

До конца декабря 2024 года Нацбанк и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при технической поддержке МВФ подготовят законодательные изменения для рынка криптовалют, в соответствии с международной практикой. Скорее всего, документ подгонят под упомянутый европейский закон MiCA.

Гарантии и платежи

Пайщики кредитных союзов и лайфовых страховщиков получат госгарантии — так, как сейчас вкладчики банков, чьи депозиты гарантированы государством на 100%. После отмены военного положения Нацбанк и ФГВФЛ должны инициировать разработку системы гарантирования вкладов по вкладам кредитных союзов и компаний страхования жизни.

Украина намерена усилить требования для частников рынка платежей, новый закон под это должны принять до конца сентября 2024 года. Также начнется подготовка базы для создания в Украине публичного реестра для фиксации нарушений со стороны владельцев банковских карт и торговцев. Соответствующий нормативный акт должен появиться к началу 2025 года.

По-видимому, это будет происходить в рамках борьбы с теми, кого НБУ называет «дропами» — мулами, которые помогают бесконтрольно открывать карточные счета, в том числе для использования в карточном мошенничестве. Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный говорил, что новые требования будут оформлены в форме законопроекта. В нем могут утвердить ограничения по p2p-переводам для физлиц — до 30 в месяц на общую сумм 100 тыс. грн для одного клиента в банке.

Как ранее писал «Минфин», действующее законодательство не запрещает физлицам передавать свои банковские карты третьим лицам — это противоречит базовым договорам с финучреждениями. Человек, отдающий кому-то свою карту, нарушает только пункт договора, а не украинское законодательство.

Преступными его действия становятся в том случае, если с переданной картой впоследствии совершаются уголовные преступления, например, отмывание денег или финансирование терроризма. Иначе, ничего незаконного в этом нет, по крайней мере, до изменения действующего законодательства, что, видимо, и планируют сделать чиновники в рамках обязательств перед МВФ.

Внутренний госдолг: развивать вторичный рынок ОВГЗ

Чиновники обязались более активно реформировать и развивать рынок внутреннего государственного долга: он должен стать полноценным альтернативным источником финансирования дефицита госбюджета.

Из всего указанного в Меморандуме можно выделить два ключевых шага:

Увеличение в 2024 году объема размещения новых ОВГЗ для «позитивного чистого финансирования» — чтобы вырученных средств хватало не только на погашение более ранних выпусков гособлигаций, которые некоторые аналитики любят называть «пирамидой ОВГЗ», но и для покрытия текущих кассовых разрывов госбюджета.

В Меморандуме говорится, что на конец мая 2024 года власти получили благодаря своим облигациям чистого финансирования на 46,1 млрд грн ($1,2 млрд) и обеспечивали покрытие старых долгов по бумагам (ролловер) на уровне 132%. Специальных бенчмарк-облигаций, которые банки могут использовать для формирования резервов, было выпущено на 3,3 млрд грн.

Обязались развивать вторичный рынок ОВГЗ. А также согласовать между Министерством финансов и Нацбанком политику экономии по внутреннему долгу. НБУ еще в 2022 году добился от правительства привязки выкупленных им гособлигаций к изменяющемуся размеру учетной ставки, из-за чего их обслуживание подорожало во время роста учетки. Правда, в последнее время она сокращается — с 25% до 13% годовых.

Внешний госдолг: не допустить дефолта по еврооблигациям

Чтобы сбалансировать свою долговую политику, Украина продолжит сдерживать рост объема предоставления госгарантий по новым займам. Наша страна также обязалась сделать все, чтобы прийти к соглашению по реструктуризации задолженности по нашим еврооблигациям до августа 2024 года — пока не зафиксирован технический дефолт (нарушение сроков платежей) по этим бумагам.

Надзор за банками: банки снова станут проверять на устойчивость

С 2025 года НБУ обязался возобновить ежегодную оценку устойчивости банков, которая будет включать анализ качества активов и стресс-тестирование по базовому и негативному сценариям с привлечением внешних аудиторов. Значит, в 2024 году эти меры не предусмотрены.

Последний раз регулятор отчитывался об оценивании крупнейшей 20-ки банков (на нее приходится 90% активов всей системы) в декабре 2023 года, но только по базовому сценарию (без негативного). Тогда была выявлена потребность в капитализации у 5 банков, и 4 подали планы управления капиталом, предусматривающие покрытие разрыва в 10 млрд грн в два этапа до марта 2026 года.

Также власти обязались подготовить межведомственный план по урегулированию в банковской системе неработающих кредитов (NPL) — это «проблемка», доля которой в общем кредитном портфеле составляет 35,03% на 1 июня 2024 года. Это много, по европейским нормам, где стараются укладываться в 10%.

До конца декабря 2024 года Фонд гарантирования вкладов, Минфин и Нацбанк пообещали подготовить меры по усилению операционной готовности банков на случай непредсказуемых ситуаций, то есть на случай кризиса. А также усовершенствовать процедуры урегулирования проблем с платежеспособностью банков на ранних стадиях и пр.

Чиновники должны уже в июле 2024 года назначить нового директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц вместо работающей сейчас Светланы Рекрут (срок полномочий истечет 17 июля), после того, как позиция станет вакантной. А также подготовить до марта 2025 года новые законодательные инициативы для внедрения в ФГВФЛ более прогрессивных практик, поскольку к нынешним у МВФ есть вопросы.

Международные партнеры по-прежнему не видят ничего хорошего в большом влиянии государства на наш банковский сектор: по данным НБУ, на 1 июня 2024 года на них приходилось 73% всех общих активов. Потому украинские власти обязались согласовать с МВФ любое решение, которое может привести к увеличению доли государства в банковской системе.

Нашим партнерам пришлось не по нраву увеличение количества госбанков с 4 (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк) до 6. Даже с учетом того, что двумя новыми госструктурами — Сенс Банком и Первый инвестиционным банком — Украина обзавелась посредством принудительной национализации (изъятия у российских владельцев), без дополнительных расходов бюджета. Чиновники пообещали к октябрю 2024 года подготовить законопроект о приватизации госбанков и продолжить подготовку продажи Сенс Банка и Укргазбанка.

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Ключевые параметры

Как и прежде, средства нового кредитного транша МВФ будут направлены на поддержку бюджета. Под обязательствами подписались Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Андрей Пышный.

Согласование программы МВФ помогло мобилизовать пакет внешнего финансирования Украины на общую сумму $121,9 млрд на время действия программы — со II кв. 2023 года по I кв. 2027 года. В том числе $61 млрд от США и 50 млрд евро со стороны Евросоюза — ЕС утвердил план Ukraine Facility.

Меморандум рассчитывался, исходя из таких макроэкономических вводных на 2024 год:

ВВП — рост от 2,5% до 3,5%. Отдельно отмечается замедление восстановления из-за атак на энергетику и ожидаемого снижения урожая.

Инфляция — 8% из-за давления растущих затрат бизнеса на оплату труда, восстановления потребительского спроса, девальвации гривны.

Дефицит текущего счета — рост с $9,2 млрд (2023 год) до $10,6 млрд, в том числе из-за более активного оттока валюты, связанного с ослаблением Нацбанком ряда валютных ограничений.

Золотовалютные резервы Нацбанка на конец года — $41,8 млрд.

Потребности Украины по части восстановления на протяжении ближайшего 10-летия оцениваются на уровне $486 млрд, и они растут с каждым днем войны.

На перспективу власти попросили предоставить больше времени для реформ по таким направлениям:

Анализ задолженности и оценка финансового состояния предприятий централизованного теплоснабжения с конца июня до конца октября 2024 года.

Оценка эффективности налоговых льгот с конца июля на конец 2024 года.

Утверждение закона о создании нового суда для рассмотрения административных дел против госорганов с июля по конец декабря 2024 года.

Новый пересмотр кредитной программы МВФ ожидается в 2025 году.