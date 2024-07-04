Комиссии за снятие налички и карточные переводы: на чем будут зарабатывать банки

За 1 квартал 2024 года чистая прибыль (после уплаты налогов) платежеспособных украинских банков составила 40,518 млрд грн. Уже за январь-май она выросла в 1,68 раза — до 67,968 млрд грн. Это на 26,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Данных за июнь Нацбанк еще не опубликовал, но уже понятно, что динамика сохранится.

Быстро рос не только сам показатель чистой прибыли в банковской системе, но и абсолютные суммы доходов финучреждений. По данным НБУ, доходы банков за январь-март достигли 120,71 млрд грн, а за январь-май выросли в 1,69 раза — до 204,534 млрд грн. Из них процентные доходы составили 143,195 млрд грн, или 70%.

Практически такими же темпами росли и расходы банков: за январь-март они достигли 80,192 млрд грн. При этом банки сократили отчисления в резервы под будущие убытки на 1,443 млрд грн. За 5 месяцев этого года расходы увеличились в 1,7 раза — до 136,566 млрд грн. Банки продолжили сокращать отчисления в резервы под будущие убытки и уменьшили их на 2,054 млрд грн.

В прошлом году банкам пришлось уплатить 50%-ный налог на прибыль, а в нынешнем году ставка этого налога для них составит 25%. Но даже при таких вводных банковская система в условиях войны остается не только сверхприбыльной, но и во второй половине 2024 года имеет серьезный запас прочности по доходности и прибыльности.

Как объяснил НБУ, «главные факторы роста доходности в годовом исчислении — это увеличение процентных доходов и значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций». Устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это дает НБУ возможность в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.

По задумке регулятора, до конца 2024 года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски, в соответствии с европейскими требованиями, хотя в условиях войны это ужесточение политики НБУ к банкам — нонсенс.

Чего ждать клиентам от банков во втором полугодии 2024 года

Учитывая начатый Нацбанком цикл снижения учетной ставки, вкладчики банков будут вынуждены привыкнуть к снижению ставок по депозитам. В дальнейшем НБУ не станет резко снижать ставку, так как при прогнозируемом росте официальной инфляции (до 8,8% по году при теперешних 3,3%) это спровоцирует дополнительные диспропорции в экономических показателях воюющей Украины.

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Но под соусом снижения учетной ставки НБУ до конца года финансисты все же постепенно уменьшат себестоимость своей базы фондирования по срочным гривневым вкладам населения и срочным депозитам юрлиц еще в среднем на 1−2,5% годовых.

Снижение стоимости своих обязательств в гривне позволит финансистам удерживать имеющуюся сейчас маржинальность своего кредитного бизнеса, заработков на ОВГЗ и трехмесячных депозитных сертификатах Нацбанка.

Наличие значительного портфеля ОВГЗ (712,65 млрд грн на 2.07.2024), плюс вложения в депозитные сертификаты (350−430 млрд грн ежедневно на момент написания статьи), в сочетании с ростом кредитного портфеля (в основном за счет увеличения объемов кредитования по программам правительства формата «5−7−9», «єОселя» и т. п. ) — вот секрет роста процентных доходов банков.

Напомню, что сейчас они составляют до 70% во всей структуре доходов банковской системы в 1 полугодии этого года и, по моим расчетам, имеют все шансы до конца 2024 года достигнуть отметки в 72−77% от всех доходов банков.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Более того, возможность получения по депозитным сертификатам НБУ «овернайт» доходности на уровне учетной ставки (13% годовых на момент написания статьи), при том, что по остаткам на текущих счетах населения и предприятий банкиры практически ничего не платят, позволит финансистам получать по данным операциям не менее 10%-11% годовых. Даже с учетом норматива резервирования по текущим пассивам. Этого не было по относительно безрисковым для банков вложениям даже в довоенные годы.

Несколько подпортит надежды банкиров на большой рост процентных доходов снижение Минфином доходности по ОВГЗ и незначительное, но все же снижение ставок по кредитам. Однако рост объемов операций компенсирует и даже увеличит общую сумму доходов по данным вложениям для банков.

В целом ставки по кредитам банков в ближайшее время не особо снизятся, даже в среднем по рынку, и с учетом их статистического «разбавления» дешевыми кредитами правительственных программ.

Хотя сами банки готовы существенно понижать ставку даже до уровня учетной (а в некоторых случаях и ниже) платежеспособному и перспективному клиенту. Но таких компаний в условиях войны сейчас чрезвычайно мало и они, как правило, работают по кредитным линиям уже минимум с 2−3 банками одновременно. Причем часто даже «шантажируют» и играют с банками в игру «снижайте ставки по кредитам или уйду к конкурентам».

Кроме того, достаточно внимательно перед началом отопительного сезона банкиры будут присматриваться к лизингу энергетического оборудования (те же генераторы, солнечные батареи и т. д. ). Это тоже даст им доходы по данным статьям, которые будут проходить как процентные, так и комиссионные доходы по лизинговым программам.

Потребительское кредитование под закупку энергосберегающего и энергогенерирующего оборудования для жилья, частично автокредитование (но не в особо растущих объемах) и кредитование «до зарплаты» — также останутся одними из важных статей доходов для финансистов.

Комиссионные доходы продолжат занимать второе место в структуре заработков банков. В ближайшее время их доля будет расти. Причин несколько и не все из них лежат только в плоскости решений самих банкиров. Многие отражают и общее экономическое состояние Украины.

Во-первых, банки увеличивают комиссию (или вводят ее) за переводы с карт своего банка на карты клиентов в другие банки. Если раньше этим грешили госбанки и лишь некоторые из крупных и средних банков, то теперь данное явление набирает обороты. Таким образом банкиры не только получают дополнительные доходы при переводах средств людьми со своих карт, но и сдерживают, играя на жадности клиентов, количество денег, переводимых из их банков физлицами в другие финучреждения.

Во-вторых, из-за анонсированных повышений налогов часть малого и среднего бизнеса начинает снимать средства со своих счетов наличными по различным схемам. А значит, увеличатся абсолютные суммы комиссий, которые будут получать банки при снятии клиентами наличных со своих счетов.

Если к этому добавится еще и ограничение на общую сумму с карты на карту клиентов-физлиц в месяц, это опосредованно также приведет к уходу части расчетов физлиц в кеш. А чтобы снять наличные, физлица будут платить банкам комиссии за снятие, что добавит доходов банкам по этой статье.

Да и рост цен на фоне проблем с электричеством заставляет граждан держать больше наличности в кошельке, что также вынуждает их более активно снимать кеш в банкоматах и кассах банков.

В-третьих, при возможных скачках курса и за счет снятия части валютных ограничений Нацбанка, продолжат расти доходы банков от торговли валютой. Часть их будет зашита банкирами в карточный курс продажи валюты (например, в пределах разрешенных ежемесячных покупок валюты на карты в сумме 50 тысяч гривен или на 200 тысяч на депозиты на 3 месяца) и пройдет по другой статье — «результат от торговли валютой». А часть будет отражена банками, как прямая комиссия при покупке-продаже безналичной валюты на межбанке клиентами-юрлицами.

Поэтому рост напряженности на валютном рынке добавит комиссионных и других доходов банкам как за счет обслуживания клиентов, выдачи им наличной валюты при снятии ее с карточных счетов, так и при переоценке собственной валютной позиции в условиях повышения официального курса доллара и евро.

Играя на разнице курсов на межбанке (через покупки/продажи валюты на собственную валютную позицию) и на разницах карточных курсов и курсов наличного рынка, банкиры будут дозарабатывать в моменты ситуативных скачков курса на всех сегментах валютного рынка Украины.

Учитывая, что в июле необходимо решить вопрос о реструктуризации внешнего долга, и процесс переговоров с кредиторами заставляет нервничать инвесторов и других участников валютного рынка, предпосылок для периодической раскачки курса сейчас будет предостаточно.

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Но есть и другие моменты. Например, возможности банков по увеличению доходов через повышение комиссий за проведение коммунальных, мобильных и других платежей населения уже, по моему мнению, исчерпали себя и вызывают только раздражение у клиентов, а то и их уход в другой банк.

А потерять платежеспособных клиентов банки сейчас не могут себе позволить. Но в случае с коммуналкой, мобильной связью или похожими платежами банкиры все же возьмут свое по доходам. Повышение тарифов на коммуналку (тот же рост стоимости электричества, холодной воды и т. д. ) в привязке даже к тому же уровню комиссии в процентах от суммы автоматически увеличит саму сумму комиссий для клиента. Соответственно, вырастет абсолютная сумма доходов банка по этой статье обслуживания клиентов.

Получение доходов от выдач справок и других подобных документов клиентам не сыграет особой роли для наращивания доходов банкиров. Во-первых, многие банки этот процесс автоматизировали, и такая услуга предоставляется клиенту бесплатно. Во-вторых, выезд из страны более 6,5 млн украинцев (так или иначе клиентов банков) сильно сократил число самих потребителей подобных банковских услуг.

Оказание других услуг клиентам (банковские ячейки, продажа памятных монет, торговля драгметаллами и т. п. ) — также будут постепенно расти в объемах. Особенно в условиях возможных блекаутов и военных рисков, когда население предпочитает не хранить дома свои ценности, или, наоборот, покупает те же памятные монеты из драгметаллов, как инвестиции, и держит их в ячейках. Но революцию в части прироста доходов для банков они не сделают. Слишком уж мало развит пока у нас подобный рынок и не все пользуются этими инструментами сбережения своих ценностей или подобными инвестиционными решениями.

Сеть отделений банков продолжит сокращаться, как в силу возможных военных рисков, так и перевода все большего числа банковских услуг в онлайн, а также в случае блекаутов. Это позволит банкирам частично сэкономить на расходах по сетке своих отделений. Но заставит их больше тратиться на улучшение своих мобильных приложений, что недешево. В итоге особого экономического выигрыша для финансового результата банков это не даст.

Наращивание прибыли за счет расформирования резервов, чем активно пользовались банки в первой половине 2024 года, постепенно исчерпает себя. Ведь война и потери бизнеса за счет обстрелов россией вносят свои коррективы в оценку финансового состояния клиентов. И если даже по одному из них прошло погашение проблемных кредитов и это позволяет расформировать резервы, то, как правило, появляются другие проблемные клиенты, под которых эти резервы банкирам придется доформировывать.

В этих условиях конкуренция между банками за платежеспособного клиента продолжит нарастать, чем и будет активно пользоваться подобная категория платежеспособных и лакомых для банкиров компаний.

Рост кредитования МСБ, аграриев, энергетических объектов (при условии качественного страхования их рисков), логистика, часть высокоокупаемой промышленности и переработки, военно-промышленный комплекс — вот те сферы, куда сейчас до конца года будут активно вкладываться банкиры.

В сочетании с уже традиционными вложениями в ОВГЗ, депсертификатами Нацбанка и работой с валютными инструментами это станет главным инструментом заработка для банкиров до конца этого года.