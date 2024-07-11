В стоимость новых жилых объектов заложен курс 45-47 грн/$ — эксперт

В стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале, заложен курс 45−47 грн/$. Об этом рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

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Каким будет курс

Как утверждает специалист, средневзвешенный курс в течение всего цикла строительства новых объектов, который в среднем составляет 2 года, ожидается на уровне около 43−44 грн/$.

Что касается объектов эконом и комфорт-класса, строительство которых началось в 2022—2023 годах, то к концу года стоимость м² будет рассчитана с курса 42−43 грн/$.

Она напомнила, что согласно макроэкономическому прогнозу средневзвешенный курс доллара в 2024 году составит 40,7 грн, а в конце года курс пересечет отметку в 42 грн.

Эксперт заметила, что девелоперы внимательно анализируют экономическую ситуацию в стране и корректируют цены, прежде всего опираясь на основные объективные факторы.

1. Ситуация на денежном рынке. На первичном рынке жилья стоимость м2 привязана именно к курсу доллара. С 1 января по 1 июля 2024 г. курс американской валюты вырос с 38 грн до 40,45 грн. То есть, согласно официальному курсу гривна потеряла по меньшей мере 7% своей стоимости.

2. Уровень инфляции. По мнению специалиста, после увеличения тарифов на электроэнергию и роста акцизов на горючее уровень цен может существенно возрасти: в зависимости от группы товаров и услуг в среднем на 10−15%. В то же время, по официальному прогнозу во втором полугодии инфляция ускорится до 5−6% и по итогам года составит до 8,2%.

«Повышение цен — это реалии, в то же время производители, поставщики строительной продукции обычно пересматривают цены с небольшим запасом, который составляет в среднем 5%», — подчеркнула Бигунец.

3. Уменьшение количества новостроек. По ее данным, с начала полномасштабного вторжения в целом по Украине количество новых объектов сократилось более чем в 2 раза, а в следующем году объективный рынок «просядет» до 30% от объемов 2021 года.

Она подчеркнула, что в результате уменьшения объемов строительства с 2022 по 2023 годы и ограниченного предложения ЖК или коттеджных городков должного качества в текущем году спрос и предложение почти выровнялись. В настоящее время по Украине непрерывное строительство наблюдается только в 1/3 жилых объектов от общего количества задекларированных новостроек. И львиная доля из них приходится именно на безопасные регионы страны.

4. Концентрация спроса в безопасных регионах. Это важное обстоятельство, которое за 2 года фактически выровняло в ценах объекты в западном регионе (Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах) с Центральным (Житомиром, Полтавой, Винницей) и крупнейшими городами, где обычно всегда были выше: Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом. И кое-где ценовой разрыв на старте строительства в разных регионах, если сравнивать схожие по своим характеристикам объекты, не превышает 5−10%. Например, как отмечает Бигунец, еще до начала военной агрессии средняя разница стоимости м² на старте возведения могла достигать 40%.

В то же время в зависимости от качественных характеристик ЖК наибольший спрос наблюдается на новостройки Закарпатья, Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, и иногда он в 1,5−2 раза выше, чем в Киеве или, например, Днепре.

5. Качественные характеристики ЖК, таунхаусов и коттеджных городков. Речь идет о качестве используемых строительных материалов и строительно-монтажных работ, темпах строительства (соблюдение задекларированных сроков), этажности ЖК, наличии рекреационных возможностей, создаваемом девелопером всеобъемлющего инфраструктурного комплекса (парковочные места, объекты социально-бытовой, детской, спортивной инфраструктуры), безопасность проживания, удаленность от центральной части города, удобное транспортное сообщение.

Прогнозы по стоимости

Учитывая объективные экономические факторы и в зависимости от качества и класса жилья, как считает специалист, до конца года стоимость домов в новостройках может вырасти в среднем еще на 10−15%.

Таким образом, суммарно за 2024 год новостройки могут подорожать на 25−30% в гривневом эквиваленте. При этом, главным «потолком» в процессе удорожания жилья на первичном рынке является уровень себестоимости строительства, кое-где до 70−80% от стоимости м².

Самым же весомым стимулом для удержания спроса на высоком уровне, по крайней мере в перспективе в ближайшем году, могут стать более лояльные для покупателей программы по рассрочке.

«Чтобы не только „выжить“ мало просто „задрать“ цены, даже если для этого достаточно объективных оснований. По моему убеждению, девелоперы также должны изменяться, повышая качество жилья, развивая разные форматы, проделывая оптимальные для покупателей механизмы приобретения», — подчеркнула она.