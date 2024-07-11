Перспективные криптовалюты в 2024 году — топ монет с потенциалом роста

Лето 2024 года может стать одним из самых важных для развития криптовалютного рынка. В первую очередь эксперты придерживаются позитивных прогнозов из-за грядущего «бычьего» тренда. Они убеждены, что буллран поможет Биткоину обновить исторический максимум на уровне $74 тыс. Впрочем, новые криптовалюты тоже смогут последовать его примеру и даже показать стократный рост. Какие именно? Разбираемся в этой статье.

Перспективные криптовалюты в 2024: почему новые монеты могут превзойти токены из списка ТОП-10

Наши эксперты оценили самые перспективные криптовалюты 2024 года. Ниже представлен список из 6 вариантов, которые способны принести существенный доход:

PlayDoge — мобильный проект в жанре тамагочи-симулятора из 90-х, который собрал на пресейле более $5 млн;

Wiener AI — с помощью этой монеты пользователи получают доступ к чат-боту для прибыльной торговли на крипторынке;

Base Dawgz — этот токен способен объединять такие крупные сети, как Ethereum, BNB Chain, Base и Avalanche, и продается за выгодные $0,005534;

99Bitcoins — онлайн-портал, где пользователи могут обучаться криптоторговле и зарабатывать на этом больше монет;

Pepe Unchained — актив с собственным блокчейном Pepe Chain, собравший $630 тыс. менее чем за неделю ICO.

PlayDoge

Прогноз криптовалюты на 2024 показывает, что повышенным спросом среди инвесторов пользуются проекты формата Play-to-Earn. Их популярность обусловлена широкими возможностями для развития и долгосрочной работы.

Поэтому особое внимание участники рынка обращают на PlayDoge — это игровой стартап для мобильных устройств, в рамках которого необходимо ухаживать за пиксельными питомцами. Уделяя внимание виртуальным щенкам, пользователи смогут получать токены $PLAY.

Также платформа поддерживает и механизм стейкинга. Это позволило ей собрать свыше $5 млн на пресейле. Сейчас монету можно купить за $0,00512 с помощью ETH, USDT или банковской карты. Для этого достаточно воспользоваться виджетом на сайте.

Согласно заявлениям разработчиков, помимо ухода за забавными любимцами, игрокам будет доступен ряд мини-игр. С их помощью также получится увеличить размер итоговой прибыли. Однако подробности P2E-проекта пока не раскрываются.

Пока игра находится в стадии разработки, инвесторы могут принять участие в блокировке купленных активов. Если сделать это прямо сейчас, то APY составит 132%. При этом все награды участники ранней продажи будут получать в течение 3-х лет.

У инвесторов еще есть время выгодно купить $PLAY — выход на биржи произойдёт, когда актив выйдет из последнего, 40-го этапа ICO. Тогда его стоимость составит $0,00539.

Плюсы:

успешно пройденная аудиторская проверка Solid Proof;

выгодный стейкинг;

50% от 9,4 млрд активов доступны на пресейле.

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Wiener AI

Wiener AI — инновационный проект, в котором успешно сочетаются возможности ИИ и вирусность мемов. Он предлагает варианты для пассивного и активного заработка. Его токен — $WAI — открывает доступ к чат-боту для криптоторговли и механизму стейкинга. Стоимость одной такой монеты сейчас составляет $0,000722.

Wiener AI создан для того, чтобы помогать в торговле на крипторынке. Благодаря широкому набору функций он способен предсказывать курс криптовалют и предлагать потенциально выгодные варианты для покупки. Это чат-бот с интуитивно понятным интерфейсом. При этом за его работу не нужно доплачивать. Достаточно купить монеты на пресейле и запустить помощника.

Согласно токеномике проекта, на саму предпродажу было выделено 30% от 69 млрд токенов. 10% — на обеспечение ликвидности на криптобиржах. Еще 20% — на выплаты вознаграждений за стейкинг.

Блокировка монет — удобный способ повысить уровень пассивного заработка инвесторов. С Wiener AI они смогут получать бонусные токены следующие 2 года, а APY составит 180%, если принять участие в пресейле прямо сейчас. Для этого достаточно подключить удобный кошелек — Best Wallet, MetaMask или Coinbase.

Потенциальные перспективы монеты уже активно обсуждают в сети. Такие эксперты, как Cilinix Crypto, Yellow Trades и Jacob Crypto Bury отмечают возможность 100-кратного роста мем-коина. Они считают, что благодаря чат-боту токен будет пользоваться спросом как у новичков рынка, так и среди опытных трейдеров.

Плюсы:

помощь в покупке перспективных монет;

доступная стоимость на ранней продаже;

большой спрос — в стейкинге находится почти 6 млрд $WAI.

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Base Dawgz

Перспективные криптовалюты 2024 пользуются спросом уже на стадии пресейла. Как, например, это делает Base Dawgz — мемная монета привлекла свыше $2 млн и подорожала до $0,005534. Все благодаря технологии мультичейна и новостям о скором запуске стейкинг-механизма.

Base Dawgz успешно подхватывает тренд на мем-коины, которые доступны сразу в нескольких сетях. Актив работает внутри Base, Ethereum, Solana, BNB Chain и Avalanche. Это делает его доступным для большего числа инвесторов. Плюс, наличие мультичейна позволяет значительно снизить комиссии и увеличить скорость транзакций.

Обратить внимание стоит и на эирдроп, в рамках которого можно заработать бонусные баллы и позднее обменять их на токены $DAWGZ. Для этого необходимо иметь профиль в X/Twitter и публиковать мемный контент о криптопроекте. Таким образом команда хочет продвигать стартап в сети и вознаградить сообщество за помощь.

Токеномика Base Dawgz тоже выглядит привлекательно. Всего команда выпустила 8,4 млрд активов. Из них 20% инвесторы могут получить в рамках предпродажи. Еще 20% выделят, чтобы выплачивать награды за стейкинг. Другие 20% направят на обеспечение ликвидности. Такие категории, как маркетинг и награды сообществу, получат по 15% монет. На листинги при этом отправят 10% активов.

Плюсы:

доступен сразу в 5 блокчейнах;

стейкинг работает в сети Ethereum, но планируется выход в другие системы;

возможность получить больше монет за создание мемов.

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99Bitcoins

99Bitcoins — один из немногих проектов на крипторынке, который сохраняет популярность на протяжении более 10 лет. Это образовательная онлайн-площадка, где эксперты делятся своим опытом и рассказывают об индустрии цифровых валют. С марта 2024 года она проходит процесс токенизации. Теперь у инвесторов появится возможность зарабатывать на прохождении учебных модулей.

Собственный актив платформы — $99BTC — сейчас можно купить за $0,0011 за ETH, USDT или с помощью банковской карты.

В основе проекта находится механизм Learn-to-Earn. Именно благодаря ему и происходит начисление бонусных монет за успешное изучение блокчейна и криптовалют. Все процессы на площадке осуществляются с токеном $99BTC. Он будет со временем переведен в формат BRC-20.

Технология BRC-20 является передовой. Все потому, что с ее помощью разработчики могут с легкостью создавать новые токены в сети Bitcoin, а также dApps и NFT. В некоторых случаях речь идет даже о работе над отдельными приложениями.

Однако на этом преимущества 99Bitcoins не заканчиваются. Платформа демонстрирует разнообразие не только в учебных материалах и модулях. Она также позволяет зарабатывать сразу два вида криптовалют — $99BTC и оригинальные Биткоины.

За первые токены пользователи будут получать эксклюзивный контент, различные скидки и бонусы. К ним добавятся услуги партнеров и особые мероприятия для владельцев монет. Помимо этого, инвесторам станут доступны торговые сигналы и проверенные экспертами стратегии для выгодной криптоторговли.

Биткоины же можно получить в рамках эирдропа — среди 99 участников будут разыгрываться токены на сумму $99,999.

Плюсы:

приблизительный APY — 745% для всех ранних инвесторов;

простые условия эирдропа;

бета-версия платформы — уже в конце 2024.

Перейти на сайт 99BITCOINS

Pepe Unchained

Pepe Unchained — это новый мем-коин, который был запущен на базе собственного блокчейна Pepe Chain. Пресейл начался 20 июня — менее чем за неделю активу удалось собрать свыше $600 тыс. Он предлагает заработок на стейкинге и является первой в мире монетой мемов с поддержкой L2. При этом приобрести один актив $PEPU можно за $0,008032.

Хоть Pepe Unchained и вдохновлен мемами о лягушонке Пепе, его вряд ли можно назвать подражателем оригинального Pepe. Актив работает внутри собственного блокчейна с протоколом второго уровня. Это позволяет проводить быстрые транзакции (в 100 раз эффективнее Ethereum) за низкую плату. Плюс, такое решение дает возможность вдвое увеличить вознаграждения за стейкинг. Таким образом APY для всех участников ранней продажи составит 3,422%.

Несмотря на недавний запуск, на проект уже обратили внимание ведущие интернет-издания. Он упоминался в материалах CoinDesk, Techopedia, CoinMarketCap и Yahoo!Finance.

Общее число выпущенных $PEPU — 8 млрд. Команда распределила их таким образом, что 20% можно приобрести на пресейле. 30% инвесторы получат в качестве награды за стейкинг. Рекламные кампании потребуют 20% от всех токенов, а обеспечение ликвидности, фонд проекта и поддержка блокчейна — еще по 10% соответственно.

Плюсы:

первый в индустрии мем-коин с поддержкой L2;

удвоенные награды за блокировку токенов;

собственный блокчейн, который в 100 раз эффективнее ETH.

Перейти на сайт PEPEUNCHAINED

Как анализировать перспективные криптовалюты на этапе предварительной продажи?

ICO — это отличный способ найти дешевые перспективные криптовалюты 2024. Инвесторы обращают внимание на проекты на разных стадиях предпродажи, так как те меньше подвержены давлению рынка. Сами по себе токены обладают высокой степенью волатильности, однако пресейл подразумевает последовательное подорожание с каждым новым этапом. Это делает курс криптовалюты немного более предсказуемым.

Однако как выбрать перспективные монеты 2024 и получить прибыль? В целом есть несколько ключевых факторов, на которые следует обратить внимание перед покупкой токенов.

Во-первых, это потенциал актива. Здесь речь идет о цели, которую преследовали разработчики, создавая свой проект. Например, мем-коины часто выпускаются для получения быстрой прибыли за счет вирусности. Исключение составляют монеты, у которых имеется реальная область применения. Тогда они получают дополнительные возможности для масштабирования. Как, например, PlayDoge.

Во-вторых, следует принимать во внимание токеномику стартапов. Благодаря ей можно узнать, как будут распределяться все выпущенные монеты. Например, если на пресейл команды выделяют не более 15% токенов, то рынок будет контролироваться крупными держателями. Поэтому стоит делать выбор в пользу проектов, где на ICO направляют не менее 20% всех активов.

Где искать такую информацию? Как правило, она представлена на официальном сайте проекта в соответствующем разделе. Однако проверить эти данные можно с помощью следующих сервисов — Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com.

Еще один важный критерий выбора криптопроектов — это ликвидность. Он показывает, какие монеты можно легко обменять на фиатные деньги или другие токены без существенных потерь. Чтобы оценить этот фактор, необходимо изучать графики. Если покупательских ордеров мало, а в торговых парах слишком большой разрыв цены, то токен считается недостаточно ликвидным. В такие монеты инвестировать не стоит. В случае с проектами на ICO следует опять обращаться к токеномике, смотреть, сколько коинов команда выделит на обеспечение ликвидности.

Чтобы прибыльно инвестировать, также необходимо проверять списки инвесторов. Особенно, если к ним присоединяются авторы крупных Youtube-каналов или прочие большие игроки. Например, фонды A16Z или Venrock. Необходимую информацию об их вложениях можно найти на официальных сайтах.

Уровень блокчейна тоже имеет большое значение. Например, L1 обеспечивает безопасность транзакций, их децентрализованность и прозрачность. Также наличие этого уровня помогают масштабировать сети. Самые известные и популярные среди инвесторов подобные блокчейны — Ethereum, Solana, Avalanche и TON.

Проекты на базе ИИ — еще один тренд, привлекающий внимание инвесторов. Они помогают в торговле и делают индустрию более понятной для новичков. Это, в свою очередь, дает простор для дальнейшего развития и поднимает ценность стартапов в долгосрочной перспективе. (Пример из статьи — Wiener AI, собравший $6 млн на ICO).

При выборе криптовалют для покупки также следует обращать внимание на саму команду разработчиков и ее активность в сети. Например, если в X/Twitter и Telegram постоянно появляются новости о проекте и различные обновления, то инвестиции могут окупиться. Полезно также узнать, есть ли у создателей какие-либо еще проекты на рынке. Если они уже выпускали различные монеты, dApps или NFT, то следует проверить, насколько эти стартапы были успешны в свое время.

Завершение

Покупка цифровых активов требует от пользователя определенного опыта и умения анализировать рынок. В целом при подборе токенов следует обращать внимание на следующие критерии:

скорость предпродажи и общая сумма инвестиций;

активность сообщества и команды в социальных сетях;

токеномика проекта;

его полезность и потенциал долгосрочного развития;

участие крупных инвесторов в ICO;

наличие/отсутствие других проектов у разработчиков;

условия стейкинга и эирдропов;

биржи, на которые собирается выходить актив — чаще всего эта информация публикуется на завершающих этапах пресейла.

Хоть предпродажные проекты и меньше подвержены влиянию рынка, они все равно сохраняют волатильность. Это значит, что после выхода на биржи их может ждать взрывной рост или коррекция. Поэтому инвесторам следует проявлять осторожность и тщательно подбирать активы для вложения средств, чтобы в итоге не потерпеть значительные убытки.