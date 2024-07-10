Почему именно Охматдет: чего на самом деле хочет достичь рф

Ракетный удар по больнице Охматдет не был случайностью, совершая его, у рф была вполне конкретная цель. Какая именно и как мир должен реагировать на террористические действия, рассказал эксперт аналитического центра Объединенная Украина Петр Олещук.

Террористические методы

Когда мы говорим о террористическом характере российского государства, кое-кто на Западе отрицает, что, мол, не надо путать военные преступления и терроризм и т. д.

Но в случае россиян, мы имеем дело именно с чистым, нескрываемым терроризмом. Вчерашняя атака на «Охматдет» и роддом — яркий пример такого терроризма.

Как «работает» терроризм? Цель террориста — повлиять на общественное сознание путем совершения невероятных, бесчеловечных преступлений. Бесчеловечный характер преступлений — это непременный атрибут, потому что цель — шокировать широкие общественные массы, ввести их в ступор, принудить к эмоциональной, а не рациональной оценке действительности.

Терроризм — это не просто жестокость. Это продуманная, выверенная жестокость, которая должна шокировать и парализовать обычного человека. Потом уже таким обычным людям можно внушать определенные нужные тезисы. Но основа — шок.

Все это демонстрирует российское государство. За многие годы использования терроризма, как средства политики (как внешней, так и внутренней), они действительно стали в этом мастерами. Умеют находить объекты, умеют наносить очень болезненные удары.

Почему именно «Охматдет» и роддом? Всё очень просто. Покушение и убийство детей (к тому же — больных и беззащитных) — это то, что должно шокировать кого-либо, у кого осталось еще что-то человеческое. Вот и первый акт теракта.

Особенностью русского терроризма является то, что они не берут на себя ответственность. Террористы, как правило, это делают, потому что им нужно показать свою значимость, напомнить о себе. Россиянам это не нужно. О них и так все знают. Поэтому начинается цирк под названием «Это не мы».

На этот раз, правда, это все делается без особого труда. Зачем? Все же все понимают. СБУ уже сообщили обо всех имеющихся доказательствах теракта. «Охматдет» был поражен с помощью российской крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, действовавшей в штатном режиме без влияния средств ПВО и РЭБ. На это указывают в первую очередь обломки ракеты и ее двигателя, найденные следователями на месте происшествия, которые принадлежат именно этой ракете.

Также на удар ракетой Х-101 указывает характер разрушений: полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, у соседних построек значительные повреждения. Если в дом попадает ракета ПВО или обломки, то речь идет о разрушении одной-двух квартир и выбитых окнах. Здесь мы видим прямой прилет мощной ракеты. Видео и фото тоже предостаточно. Все ясно.

Каков замысел россиян

Но есть еще один дополнительный фактор, подтверждающий террористический характер действий россиян. В этот раз теракт сопровождался масштабной информационной кампанией, синхронизированной и, очевидно, спланированной организаторами теракта.

В твиттере собрали все вышедшие на эту тему тексты. Ряд отечественных «лидеров мнений» и «блогеров» кинулись продвигать нарратив о «немедленном мире» с россиянами из-за «страшного теракта». Собственно, именно так теракт должен был действовать по замыслу. А «специально обученные люди» здесь просто подсказывают аудитории, в каком направлении должны двигаться их мнения.

Вывод? Когда более двух лет назад Украина добивалась от США признания российского государства спонсором терроризма, в Белом Доме отвечали, что «решат вопрос иным способом», а это пока не нужно. Через два года террористы усовершенствовали свои способности и довели их почти до совершенного уровня.

Конечно, безнаказанность здесь очень помогает. Если тебе ничего не угрожает, почему бы не заняться «экспериментами»? Но почему «западные партнеры» уверены, что экспериментаторы будут вечно ограничиваться территорией Украины и не захотят испытать реакции где-нибудь на территории НАТО? Поджоги и диверсии на военных предприятиях уже фиксировались в Чехии, Германии. А здесь и до прямого убийства гражданских — один шаг.

Поэтому речь уже должна идти не только об усилении украинского ПВО, что, по большому счету, не должно обсуждаться, и не только о возможном привлечении ПВО государств — членов НАТО. Требуется возмездие. Старое доброе возмездие по библейской формуле «око — за око, зуб — за зуб». У Украины, очевидно, сейчас нет для этого полноценного инструментария, но что-то сделать можно уже сейчас. Например — снять бессмысленные ограничения в части ударов по территории рф. Конечно, это должно сопровождаться признанием русского государства спонсором терроризма.

Понятно, что все это сейчас выглядит, как крик в бездну, и никто ничего такого на Западе не будет делать. Но монстр, на рост которого они спокойно смотрят, рано или поздно придет по их души тоже. Уже, собственно, приходит. Или думаете, что соглашения о «вечной дружбе» с КНДР и Ираном они подписывают для обмена опытом в выращивании помидоров и картофеля?

В мире сейчас нет лучше организованного, богатого, опытного и лишенного каких-либо тормозов террориста, чем россияне. Такой опыт и потенциал не ограничится Украиной. Зачем спонсировать политиков-маргиналов в ЕС, если можно просто начать всех запугивать? Зачем дискредитировать тех, кого легче и быстрее убить?

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Потому не говорите потом, что вы чего-то не знали и не понимали. Весь тот ад, в который сейчас катится мир, дело и ваших рук тоже.