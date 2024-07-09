Борьба с китайским влиянием: зачем премьер Индии прибыл в рф

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в россию. Это первая его заграничная поездка после парламентских выборов и переизбрания на новый срок. Означает ли это хорошие отношения между Индией и россией, и какая основная цель визита, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует ключевые тезисы статьи.

Моди назвал двухдневный визит «прекрасной возможностью для углубления связей» в сообщении на социальной медиаплатформе X, добавив, что он «несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению уз дружбы между Индией и россией».

Эта поездка — первая для Моди после вторжения в Украину в 2022 году. Россия стремится развивать отношения в направлении так называемого глобального юга, представленного такими странами, как Индия.

Индия тем временем избегает принимать чью-либо сторону в войне, пытаясь защитить отношения с россией, которая для нее являются крупнейшим поставщиком оружия и — после 2022 года — важным источником дешевой нефти.

Связи Индии с россией стали особенно важными для Дели, поскольку западные санкции подтолкнули москву к сближению с Китаем. Пекин предоставил москве экономический спасательный круг, увеличив двустороннюю торговлю до рекордного уровня и став важнейшим поставщиком в россию компонентов западного производства.

Индия хочет дать россии пространство для маневра, считает один эксперт из Берлина. «Возможно, у них нет рычагов, чтобы оторвать россию от Китая, но они хотят предоставить ей как можно больше возможностей, чтобы она не клала все яйца в одну китайскую корзину».

Индия также вовлечена в противостояние с Китаем на спорной гималайской границе и считает нейтралитет россии жизненно важным для национальной безопасности, говорят чиновники. «Китай — это главная проблема», — сказал Панкадж Саран, бывший посол Индии в россии. «Мы действительно не можем позволить себе сделать что-либо, что превратит друга в противника».

Проблема нефти и рупий

После вторжения в Украину объем торговли между Индией и россией вырос до более чем $65 млрд, в основном благодаря резкому увеличению закупок нефти со скидкой. По данным компании Vortexa, в июне на долю российской нефти пришлось 43% импорта нефти в Индию, что делает ее вторым по величине покупателем после Китая.

Это привело к резкому нарушению торгового баланса. Министр иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра заявил журналистам в преддверии поездки Моди, что Нью-Дели хочет увеличить экспорт сельскохозяйственной и фармацевтической продукции в россию.

Санкции также осложнили возможности москвы по репатриации доходов от продажи нефти из-за низкой конвертируемости рупии. По словам финансистов, участвующих в торговле, американские санкции заставили банки резко сократить число российских контрагентов, ограничив их доступ к определенным валютам и вынудив торговцев проводить операции в рублях или даже обменивать товары по бартеру.

США и ЕС также активизировали усилия, направленные на флот, перевозящий российскую нефть, что делает таких покупателей, как Индия, уязвимыми перед возможными будущими санкциями.

Индия и россия пытаются продвигать внутренние платежные системы для торговли, но сделать это в масштабах страны будет сложно из-за ограниченных возможностей, а также проблем с обменом рублей и рупий на доллары и евро.

Отношения Индии с Западом

Некоторые аналитики утверждают, что визит Моди затмил тот факт, что Индия все больше связывает свое будущее с экономическим и военным сотрудничеством с Западом.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), доля россии в индийском импорте оружия упала почти до 60-летнего минимума в период с 2019 по 2023 год, поскольку Индия стремится получить более сложные военные технологии от стран, включая США и Израиль.

Растущая зависимость москвы от китайских поставок для ее оружейной промышленности создает еще одну проблему для Индии, поскольку москва не может обслуживать системы вооружений или продавать новое оружие без поставок комплектующих из Китая.

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«Существенная часть отношений находится на очень хрупкой основе», — сказал Прамит Пал Чаудхури, глава отдела Южной Азии в консалтинговой компании Eurasia Group. «Я бы утверждал, что это управляемый спад».