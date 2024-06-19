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19 июня 2024, 16:18 Читати українською

Евросоюз заложил в бюджет на 2025 год 15,2 млрд евро для Украины

Европейская комиссия 19 июня предложила проект бюджета на 2025 год в размере €199,7 млрд, который предусматривает €15,2 млрд для поддержки Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Европейская комиссия 19 июня предложила проект бюджета на 2025 год в размере €199,7 млрд, который предусматривает €15,2 млрд для поддержки Украины.

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Принятие документа обеспечит стабильную и предполагаемую поддержку Украины, говорится в сообщении. Предполагается, что €4,3 млрд из бюджета ЕС будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а €10,9 млрд — в виде кредитов.

Проект бюджета на 2025 год является частью долгосрочного бюджета ЕС, принятого в конце 2020 г. с поправками, внесенными в феврале 2024 года. Годовой бюджет должен утвердить бюджетный орган в текущем году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 16:23
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Новина добра, головне щоб ніхто не почав тендери «цікаві» запускати через своїх або премії виписувати собі.
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