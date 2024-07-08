За три года украинцы продали полмиллиона гектаров земли

После открытия рынка земли три года назад украинцы продали 567 322 га сельскохозяйственной земли. Средняя цена сделок — 41 тыс. грн. за 1 гектар. Об этом сообщает Опендатабот.

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Где наибольший спрос

Наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42,75 тыс. грн. Далее следуют Днепропетровщина — 58 869 га, Харьковщина — 54 458 га.

За полгода 2024 г. украинцы приобрели 17 036,6 га земли на Полтавщине, в среднем, оплатив по 52,59 тыс. грн за гектар.

Источник: Опендатабот

В Днепропетровской области с начала текущего года продали 12 952,7 га по 34 тыс. грн. А вот вместо прифронтовой Харьковщины в тройку лидеров поднялась Кировоградщина: 9375 га по 38 тысяч грн за гектар.

Самой дорогой стала земля на Ивано-Франковщине — 101 тыс. грн за гектар.

Какая форма отчуждения земли

Пока только четверть земельных угодий сменяют собственника по договору купли-продажи. Подавляющее большинство это наследство — 65% отчуждений.

Цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас самые высокие за все время существования рынка земель: средневзвешенная цена гектара в мае составила 45 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года, и на 5,6%, чем в марте текущего года.

Источник: Опендатабот

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