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6 июля 2024, 15:04 Читати українською

Мировые цены на продовольствие падают — ООН

Мировые цены на продовольствие в июне 2024 года не изменились, поскольку рост международных котировок на растительном масле, сахаре и молочных продуктах компенсировал снижение котировок на зерновые. Об этом свидетельствует публикация продовольственного агентства ООН (ФАО).

Мировые цены на продовольствие в июне 2024 года не изменились, поскольку рост международных котировок на растительном масле, сахаре и молочных продуктах компенсировал снижение котировок на зерновые.
Фото:depositphotos
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Мировые цены на продовольствие

Индекс цен на продовольствие ФАО в июне составил в среднем 120,6 пункта, что соответствует пересмотренному показателю за май.

Сейчас индекс на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 3,0% в июне по сравнению с маем, при этом котировки на фуражное зерно, пшеницу и рис снизились, что отчасти обусловлено улучшением перспектив производства в основных странах-экспортерах.

Индекс цен на масла ФАО вырос на 3,1% с мая, чему способствовало оживление мирового импортного спроса на пальмовое масло и устойчивый спрос со стороны биотопливного сектора в Америке на соевое и подсолнечное масло.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,9% с мая после трех последовательных ежемесячных спадов, в значительной степени из-за опасений вероятного влияния неблагоприятных погодных условий и муссонов на производство в Бразилии и Индии.

Индекс цен на молочные продукты ФАО вырос на 1,2%, при этом международные котировки на растительное масло достигли 24-месячного максимума на фоне роста мирового спроса на краткосрочные поставки на фоне высоких розничных продаж, сезонного снижения поставок молока в Западной Европе и низких запасов в Океании.

Индекс цен на мясо ФАО в июне практически не изменился, поскольку небольшой рост мировых цен на баранину, свинину и говядину почти компенсировал снижение международных цен на мясо птицы, вызванное сокращением предложения.

ФАО также обновило свой прогноз мирового производства зерновых в 2024 году, теперь оценив его в 2 854 млн тонн, что является новым историческим максимумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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