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6 июля 2024, 9:01 Читати українською

Правительство дало старт проекту «єДозвіл». Бизнес сможет получать лицензии на портале «Дия»

Кабинет министров дал старт проекту «єДозвіл», который позволит получать лицензии и разрешения для бизнеса прямо на портале «Дия». Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

Кабинет министров дал старт проекту «єДозвіл», который позволит получать лицензии и разрешения для бизнеса прямо на портале «Дия».
Фото:depositphotos

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Что это дает

Федоров объяснил, что раньше, чтобы получить лицензию, нужно было ехать в учреждение, тратя на это время, однако теперь с «Дия», по его словам, все будет гораздо проще и без коррупционных рисков.

«Предприниматели смогут удобно в несколько кликов через портал „Дия“ подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать админуслуги или подавать жалобы», — рассказал министр.

По его словам, уже на первом этапе будут доступны лицензии и декларации в сфере охраны труда, а с сентября можно получить лицензию на ветеринарную деятельность. Список сфер и услуг будет постепенно расширяться.

«Как это будет на деле. Условно, вы хотите начать ветеринарную практику, но для этого нужно получить лицензию от Госпродпотребслужбы. Раньше нужно было собирать заявление, копии нужных документов и везти в Госпродпотребслужбу. Скоро это все можно будет сделать в несколько кликов на портале «Дия», — объяснил Федоров.

Министр отметил, что система автоматически проверит документы, которые пользователь загрузит, и если все ок, через несколько минут выдаст разрешение или лицензию. Если система видит риск, то заявление рассмотрит представитель госоргана, в таком случае ответ будет в течение 10 дней.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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