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4 июля 2024, 17:01 Читати українською

Кофе в мире во втором квартале подорожал на 18-20% из-за жары в Азии

Мировые цены на кофе существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, пишет Nikkei Asia.

Мировые цены на кофе существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, пишет Nikkei Asia.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак изменились ценыКотировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. 6 июня цена контракта достигала рекордной отметки в $4394 за тонну.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились цены

Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. 6 июня цена контракта достигала рекордной отметки в $4394 за тонну. Фьючерсы на арабику подорожали за три месяца на 20,6%.

Причина скачка цен

Основной причиной скачка цен стала жара в Юго-Восточной Азии. С апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов Цельсия.

Во Вьетнаме фермеры столкнулись с засухой, которая может повлиять на осенний урожай. Вьетнам производит около 40% мирового объема зерен робусты, которая используется для приготовления растворимого кофе.

«Урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд урожай будет скудным, и это продлит жесткий баланс между спросом и предложением», — полагает Масанобу Такано из торгового дома S.Ishimitsu & Co.

Министерство сельского хозяйства США две недели назад прогнозировало в 2024/25 сельхозгоду рост производства кофе на 7,1 млн мешков (60 кг) — до 176,2 млн мешков. Это в первую очередь будет обусловлено улучшением урожаев в Бразилии и Индонезии. Глобальное потребление кофе, как ожидается, увеличится на 3,1 млн мешков — до 170,6 млн мешков.

Жаркая погода в Юго-Восточной Азии также оказала влияние на стоимость натурального каучука, на который приходится значительная часть экспорта Таиланда и Индонезии. Котировки фьючерсов на каучук на Осакской бирже 10 июня достигали максимума с середины марта — 360,9 иен ($2,23) за килограмм.

«В этом году волны жары повредили каучуковые деревья», что способствовало повышению цен в прошлом месяце, отметил Гу Цзюн из Yutaka Trusty Securities.

Хотя к концу июня цены на каучук стабилизировались примерно на уровне конца марта, подъем в определенные периоды второго квартала составлял около 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 июля 2024, 17:14
#
Ціни на espresso ще не ростуть?:)))
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