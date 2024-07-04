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4 июля 2024, 12:52 Читати українською

YouControl: Закрытие ФОПов в Украине выросло на 54%, а компаний — на 15%

По данным YouControl.Market, почти 92 тысячи ФОП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

По данным YouControl.

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Где закрылось больше всего ФОПов

Традиционно, лидером по количеству закрытых ФОП является Киев — более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи — в Одессе, 3,3 тысячи — в Днепре и 2,8 тысячи — во Львове.

Мужчины закрыли на 4% больше ФОП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФОП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) — мужчины.

В каких секторах больше всего

Больше ФОПов закрыли в секторах розничной торговли — более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий — почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг — 9,7 тысячи (60,8 %).

Где и какие компании прекращали деятельность чаще всего

Более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность за первое полугодие 2024 года. Прирост закрытия составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше всего предприятий закрыли в Киеве — более 200. Среди областей лидерами по закрытию стали Днепропетровская — 187, Львовская — 127 и Запорожская — 96.

Секторами лидерами по количеству закрытых фирм стали оптовая торговля — 194 компании, сделки с недвижимостью — 148 и строительство — 95.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФОП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года.

За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФОПов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+60
STV
STV
4 июля 2024, 13:49
#
Пропоную лайфхак для «зелених рехворматрів»: мобілізувати весь реальний сектор економіки, а залишити з бронюванням всіх чиновників, поліцію, прокуратуру, суддів, митницю, можна ще парочку державних збиткових підприємств залишити. Ото економіка заживе!
+
0
mantis05
mantis05
4 июля 2024, 14:09
#
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока- её нужно меньше кормить и больше доить.
+
0
SamBB
SamBB
4 июля 2024, 15:58
#
Так вони по цьому плану і працюють, все як Ви описали + придворних співунів, артистів та блогерів ще залишити. Тільки недуже зрозуміло коли до них дійде, що від цього непотребу немає ніякого вихлопу в плані надходжень в бюджет.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
4 июля 2024, 15:24
#
Ну так и так тотальную мобилизацию с белых предприятий полирнули штрафами за то что сотрудник повестку не взял (а как ты его заставлять должен не сказали), добавили повышение тарифов на свет и его отсутствие и вишенкой на торте воистину гениальнейшее решение о повышении налогов. Удивительно и че ж это бизнес закрывается, а чаще всего просто в тень уходит?
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