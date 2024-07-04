YouControl: Закрытие ФОПов в Украине выросло на 54%, а компаний — на 15%

По данным YouControl.Market, почти 92 тысячи ФОП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

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Где закрылось больше всего ФОПов

Традиционно, лидером по количеству закрытых ФОП является Киев — более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи — в Одессе, 3,3 тысячи — в Днепре и 2,8 тысячи — во Львове.

Мужчины закрыли на 4% больше ФОП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФОП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) — мужчины.

В каких секторах больше всего

Больше ФОПов закрыли в секторах розничной торговли — более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий — почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг — 9,7 тысячи (60,8 %).

Где и какие компании прекращали деятельность чаще всего

Более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность за первое полугодие 2024 года. Прирост закрытия составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше всего предприятий закрыли в Киеве — более 200. Среди областей лидерами по закрытию стали Днепропетровская — 187, Львовская — 127 и Запорожская — 96.

Секторами лидерами по количеству закрытых фирм стали оптовая торговля — 194 компании, сделки с недвижимостью — 148 и строительство — 95.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФОП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года.

За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФОПов.