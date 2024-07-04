Пять удобных банковских приложений для покупки валюты в 2024 году

Время от времени украинцы сталкиваются со сложностями при попытках купить иностранную валюту в кассах банков — ее там либо нет совсем, либо клиентам предлагают заказать и подождать. В то же время банки предлагают альтернативу — покупать ее через мобильное приложение. К тому же, как правило, по более выгодному, чем в кассе, курсу. Мы подобрали пять банковских приложений, которые, по нашему мнению, в этом плане являются одними из самых удобных.

Абанк

Мобильное приложение АБанк24 в целом легкое и удобное в использовании, что подтверждают его высокие рейтинги в Google Play Маркет и AppStore. И процесс покупки валюты здесь — не исключение.

Чтобы воспользоваться опцией обмена, нужно иметь карту в гривне, с которой будут списаны средства за такую ​​операцию, а также карту в нужной иностранной валюте. Открыть их можно в приложении через меню «Кошелек+».

Общая сумма сделок по покупке иностранной валюты зависит от дальнейших действий с ней. Если покупать ее, просто переводя на карту или счет, доступный эквивалент составляет 50 000 гривен в месяц. Если же валюта покупается с последующим размещением на депозит, то лимит будет в четыре раза больше. Комиссию при обмене Абанк не берет.

Опция покупки валюты доступна в приложении в нескольких меню: «Обмен Валюты», «Перевод на карту», «Купить валюту на вклад». Чтобы ею воспользоваться, нужно выполнить простые шаги:

Для покупки валюты в меню «Обмен валют» и «Перевод на карту»

Шаг 1. Зайти в меню (Обмен валюты или Перевод на карту).

Обмен Валюты:

Перевод на карту:

Шаг 2. Выбрать карту, с которой будет совершена покупка валюты (карта в грн). Система сразу подсказывает, сколько клиент может купить валюты в текущем месяце.

Шаг 3. Нажать кнопку «Далее». Система рассчитывает сумму в эквиваленте и комиссию (если валютообмен происходит за счет кредитных средств).

Для покупки валюты с последующим размещением на депозит

В меню «Депозиты» выбрать кнопку «Купить валюту на вклад», ввести сумму вклада, обратив внимание на счетчик-подсказку о лимите на покупку валюты. Далее будет оформлен депозит на 3 месяца, без возможности досрочного возврата.

На депозит валюту можно купить также в меню «Новый вклад», но большей популярностью пользуется отдельное подменю «Купить валюту на вклад».

После покупки валюты клиент Абанка может заказать ее наличными через меню в приложении, а затем снять в любом отделении, предварительно выбрав удобное время. Также можно отправить валюту за границу родственникам на карту Абанка или осуществить перевод на карту другого зарубежного банка (конечно, в пределах действующих ограничений НБУ — 100 тыс. грн в эквиваленте).

Главная выгода покупки валюты в мобильном приложении — курс в приложении ниже, чем в кассе банка, при покупке наличными. При этом наиболее выгодно размещать валюту на депозит, ведь, в таком случае, можно купить большую безналичную сумму по выгодному курсу. Однако ставка по валютному вкладу на сроки до 3 месяцев минимальная, а вот на сроки от 6 месяцев и более — равна 2,1% годовых.

В целом приложение АБанк24 предлагает широкий выбор кредитных и депозитных программ, а также возможность в один клик открыть карту кобренда (АТБ или Эпицентр), по которым имеются дополнительные скидки и программа лояльности.

Креди Агриколь

У мобильного приложения Креди Агриколь Банка СА+ интуитивно понятный интерфейс, который позволяет инициировать продажу валюты в несколько кликов. Само приложение признано самым лучшим, по версии Ukrainian Fintech Award 2022, а также традиционно в ТОП-3 самых лучших банковских приложений по отзывам пользователей на App Store и Google Play.

В СА+ реализована удаленная идентификация клиентов, дистанционное оформление диджитал-карты в гривне, евро и долларах США, быстрые переводы по номеру телефона, опция донатов в несколько кликов. Ну и, конечно, как только это позволил НБУ, Креди Агриколь Банк реализовал в мобильном приложении СА+ покупку валюты.

Чтобы обменивать валюту в приложении, нужно зарегистрироваться в СА+ и иметь карту в иностранной валюте. Достаточно виртуальной карты в евро или долларах, которую можно за несколько минут оформить в приложении.

«Кроме удобства самого приложения, заявки на продажу и покупку также обрабатываются за короткий срок, и клиентам становятся доступными средства менее чем через час», — рассказали в Креди Агриколь Банке.

Что касается самого обмена валют, то есть ограничения, установленные НБУ, — 50 000 в гривневом эквиваленте в месяц. Сама же покупка валюты происходит без комиссии, а никакие подтверждения дохода не нужны.

Чтобы купить валюту, нужно следовать следующим инструкциям:

Шаг 1. Перейти на страницу «Платежи» и выбрать «Обмен валют».

Шаг 2. Выбрать желаемую валюту: доллар США или евро. На этом этапе нужно будет открыть карту в необходимой валюте при отсутствии продуктов в валюте. Если у клиента только один продукт в требуемой валюте, он будет выбран автоматически.

Шаг 3. Ввести необходимую сумму: валюта зависит от того, что выбрал клиент (покупку или продажу).

Шаг 4. Выбрать инструмент списания/зачисления.

Шаг 5. Подтвердить покупку/продажу.

Шаг 6. Создается заявка на обмен валют, через несколько минут клиент будет видеть успешную операцию по результатам обработки.

После покупки клиент может продать валюту, оформить SWIFT-перевод через менеджера отделения (согласно ограничениям НБУ) или же снять ее наличными.

Также банк предлагает размещать валюту на депозитах на следующих условиях:

«Валютообменный» (доллар США) под 0,01% — это возможность для клиентов положить гривну на депозит и получить доллар через 3 месяца.

«Срочный» (доллар США) депозит с 0,50% годовых при условии срока в 3 месяца, 0,75% — на 6 месяцев, и 1% на срок в 12 месяцев.

«Срочный» (евро) с 0,20% годовых на 3 месяца, 0,30% — на 6 месяцев, и 0,50% — на 12 месяцев.

А еще Креди Агриколь убрал русский язык во всех средствах коммуникации с клиентами, в частности, в интернет-банкингах и мобильном приложении, и поработал над дизайном, сделав его в желто-голубых цветах государственного флага.

Приватбанк

Крупнейший украинский банк также предлагает обмен валют в своем мобильном приложении Приват24, без необходимости посещать отделение банка.

Для того, чтобы это сделать, нужно войти в мобильное приложение, нажать на курс валют и выбрать валюту, затем указать сумму, которую хотите купить/продать, и выбрать карту, на которую нужно зачислить средства. После этого следует проверить данные и подтвердить операцию, чтобы отправить заявку на обработку.

Существует еще один способ обменять валюту в Приват24. Можно сделать перевод с карты на карту:

с валютной на гривневую, если вы хотите продать валюту;

с гривневой на валютную, если хотите купить валюту.

Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

monobank

После смягчения валютных ограничений Нацбанком в августе 2023 года и установления лимита 50 тыс. гривен для каждого клиента на обмен валюты онлайн, mono также реализовал эту возможность в своем приложении.

Чтобы ею воспользоваться, нужно оформить карту в нужной валюте. Далее в меню гривневой карты, с которой будет оплачена операция обмена (это может быть как черная кредитная карта mono, так и белая дебетовая карта), нажать «Переводы на карту», ​​затем выбрать карту, на которую будет зачислена валюта, и указать необходимую сумму операции.

Sense Bank

Купить или продать валюту можно также в мобильном приложении Sense SuperApp. Для обмена в нем устанавливается отдельный курс валют «Курс online», который может меняться в течение дня.

Для того, чтобы купить валюту, нужно перейти в раздел «Платежи» и нажать «Обменять валюту», и выбрать счет, с которого будете производить обмен. Если у вас нет карты в требуемой валюте, оформить ее можно в приложении. После этого следует ознакомиться с доступным лимитом для обмена и с курсом, а также указать сумму операции. Далее нажать «Перевести».

Обмен валюты доступен также с кредитной карты банка, однако только за счет собственных средств на карте. Если же сумма собственных средств на кредитной карте меньше суммы задолженности по рассрочке, которая оформлена на этой кредитной карте, обмен валют будет недоступен.