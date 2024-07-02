ЦБ Багамских островов обяжет местные банки принимать «песочный доллар»

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Что известно

Управляющий Ц Б Джон Ролле надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах.

«Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчения доступа к банковским услугам. По данным агентства Reuters, сейчас на Sand Dollar приходится менее 1% валюты, находящейся в обращении на Багамах.

Читайте: Багамы первыми в мире выпустили «песочный доллар». Цифровая валюта доступна по всей стране

В августе 2023 года пополнение цифровых кошельков упало на 75% до $12 млн, тогда как в августе 2022-го показатель достиг пика: $49,8 млн.

В отличие от Резервного банка Индии (RBI), предлагавшего вознаграждения пользователям во время испытаний цифровой рупии, Багамские Острова не планируют предоставлять финансовые стимулы за использование Sand Dollar.

В декабре объем розничных транзакций с цифровой рупией в Индии достиг миллиона, однако после отмены финансовых стимулов количество ежедневных транзакций с CBDC сократилось до 100 000.

В 2021 году международная компания Mastercard в партнерстве с платежным сервисом Island Pay выпустила дебетовую карту с поддержкой Sand Dollar, благодаря чему жители Багамских островов смогли оплачивать товары и услуги с помощью CBDC.