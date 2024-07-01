Rivian снова удивляет: новый проект с Volkswagen и надежность авто, как у Tesla

На прошлой неделе большинство основных фондовых индексов США продемонстрировали рост на фоне новостного затишья. Рынок готовится «переваривать» отчеты компаний о прибылях и убытках за второй квартал. Чем будут жить рынки в ближайшие 5 рабочих дней и какие компании порадовали своих инвесторов на прошлой неделе, расскажет «Минфин».

Общеевропейский индекс STOXX Europe 600, по итогам прошлой недели, ушел в минус на 0,72%. Причиной стала возросшая политическая неопределенность во Франции по мере приближения досрочных выборов. За последние две недели дополнительная доходность, которую инвесторы требуют за владение 10-летними французскими облигациями, по сравнению с более безопасным немецким долгом, взлетела до более чем 80 базисных пунктов — уровней, которые в последний раз наблюдались во время кризиса суверенного долга еврозоны. Евро упал до самого низкого уровня с начала мая.

Результаты первого тура вряд ли принесут спокойствие на рынки. В первом туре парламентских выборов «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 33% голосов одержало уверенную победу в стране. За избирательный альянс левых и «зеленых» «Новый народный фронт» отдали голоса 28%, а за правительственный лагерь президента Эммануэля Макрона — всего 20% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка в первом туре превысила 60%, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия.

Основные европейские фондовые индексы на прошлой неделе показали смешанную динамику. Немецкий индекс DAX вырос на 0,4%, итальянский FTSE MIB упал на 0,46%, французский CAC 40 потерял 1,96%, а британский FTSE 100 снизился на 0,89%.

Фондовые рынки Японии росли: индекс Nikkei 225 прибавил 2,6%, а более широкий индекс TOPIX — 3,1%, поскольку историческая слабость иены продолжала поддерживать экспортно-ориентированные отрасли промышленности.

Китайские акции ослабли: опасения по поводу замедления экономики ограничили аппетит к риску. Индекс Shanghai Composite и индекс голубых фишек CSI 300 зафиксировали небольшое снижение за неделю, эталонный индекс Гонконга Hang Seng упал на 1,5%.

Взлеты и падения недели на американском рынке

«Минфин» отобрал акции, которые привлекли на прошлой неделе самое большое внимание.

Топ-3 акции, которые больше всего выросли/упали на прошлой неделе

Компания Тикер Результат (%) Walgreens Boots Alliance Inc WBA -24,26 Nike Inc NKE -22,44 Floor & Decor Holdings Inc FND -13,3 FedEx Corporation FDX 18,21 Rivian Automotive Inc RIVN 30,04 Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 46,65

Акции фармацевтической компании Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) взлетели на новостях о положительных результатах испытаний нового препарата Amvuttra. Он предназначен для лечения серьезного заболевания сердца, которое характеризуется накоплением неправильных белков в сердечной мышце (ATTR-CM), пишет Forbs. Целью исследования было снижение смертности и госпитализаций у пациентов с этим заболеванием.

Amvuttra уже одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США для лечения другого заболевания сердца. Если препарат разрешат применять и для лечения ATTR-CM, Amvuttra составит серьезную конкуренцию препаратам Vyndaqel и Vyndamax компании Pfizer. У пациентов, уже получавших лечение препаратом Pfizer, препарат Alnylam снизил смертность и количество госпитализаций на 28%. Ожидается, что к 2032 году продажи Amvuttra составят $3,5−4 млрд.

С начала 2021 года акции ALNY выросли на 90%, с уровней $130 до примерно $245 в настоящее время. Для сравнения: за этот же период S&P 500 вырос примерно на 45%. При этом акции ALNY были очень волатильными: их доходность в 2021 году составила 30%, в 2022 году — 40%, и -19% — в 2023 году.

«Акции ALNY сейчас торгуются с 15-кратным значением прогнозируемой выручки, по сравнению со средним значением 22 за последние три года. Выручка Alnylam выросла почти в 4 раза — с 493 миллионов долларов в 2020 году до 1,8 миллиарда долларов в 2023 году, а в 2025 году, по оценкам, достигнет 2,5 миллиарда долларов.

Поскольку Alnylam добивается одобрения препарата Amvuttra для лечения ATTR-CM в этом году, компания может рассчитывать на дальнейший значительный рост продаж в ближайшие годы. С точки зрения акций, мы считаем, что у них еще есть возможности для роста, даже с учетом недавнего движения", — заключает Forbs.

На прошлой неделе акции Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) в моменте росли на 57,36% — с $11,96 до $18,8.

В минувший вторник стало известно, что Volkswagen планирует инвестировать в убыточный стартап до $5 млрд. Первоначальные инвестиции в компанию составили $1 млрд в виде конвертируемой ноты, которая дает право инвестору конвертировать этот долг в акции Rivian 1 декабря, но не обязывает делать это.

Далее Rivian получит вливания со стороны немецкого автоконцерна по $1 млрд в 2025 и 2026 годах, а затем еще $2 млрд в 2026 году, когда будет запущено совместное предприятие по разработке электромобилей, говорится в совместном пресс-релизе автопроизводителей, пишет CNBC.

Сделка поможет VW укрепить подразделение программного обеспечения, которое столкнулось с проблемами качества, поясняет The Wall Street Journal. Как ожидается, совместная компания будет использовать технологии Rivian, как основу для программ в будущих автомобилях обоих производителей.

Тем не менее рынок негативно оценил перспективы сотрудничества Volkswagen с автомобильным стартапом. В минувшую среду акции VW упали на 2,4% на бирже во Франкфурте. Это падение, пишет Reuters, стало самым большим среди компаний индекса голубых фишек Германии DAX.

«Сотрудничество с Rivian — это еще один гвоздь в гроб амбиций VW по разработке собственных автономных стеков программного обеспечения с помощью своего проблемного и сильно убыточного подразделения Cariad», — цитирует Reuters заметку команды аналитиков Bernstein.

Rivian же соглашение обеспечит финансовую подушку, пока компания работает над выпуском новых, более доступных электромобилей. Стартап уже несколько месяцев занимается антикризисным менеджментом. Компания сократила персонал, переоборудовала свой завод в Иллинойсе для повышения эффективности и приостановила строительство нового завода в Джорджии.

Ожидается, что это позволит сэкономить более $2,25 млрд на капитальных затратах. По итогам прошлого года, Rivian получил убыток в размере $5,4 млрд, а в первом квартале этого года — $1,45 млрд.

Volkswagen стал вторым автопроизводителем, который получил долю в Rivian. Ford был одним из крупнейших акционеров калифорнийского стартапа (с долей около 12%) наряду с Amazon, когда Rivian стал публичной компанией в 2021 году. Позднее детройтский автопроизводитель начал продавать акции Rivian после отказа от плана совместной разработки электромобилей.

Акции Rivian с начала года упали на 49% из-за значительных финансовых потерь, сообщает CNBC. По данным MarketWatch, из 27 аналитиков, наблюдающих за бумагами Rivian, 14 рекомендуют покупать их, 11 — держать, и двое экспертов советуют продать акции производителя электромобилей.

К слову, электрокары Rivian уже сравнялись по надежности с продукцией Tesla. — Таковы результаты свежего исследования J.D. Power. Bloomberg отмечает: теперь Tesla стоит на одном уровне с такими конкурентами, как Rivian Automotive, и моделями с питанием от аккумуляторных батарей General Motors.

Бумаги службы доставки FedEx Corporation (NYSE:FDX) в минувшую среду показали один из самых больших приростов за 46 лет торгов, пишет Forbes.

Причиной стал отличный отчет за четвертый квартал финансового года, завершившийся 31 мая. Компания превзошла ожидания аналитиков как по результатам предыдущего квартала, так и по прогнозу на следующий год. Скорректированная прибыль FDX на акцию составила $5,41, выручка — $22,11 млрд, при прогнозе $5,35 и $22,07 млрд соответственно.

FedEx сообщил, что, по итогам 2025 финансового года, начавшегося в июне, ожидает прибыль на уровне $20−22 на акцию. По заявлению самой компании, на прибыль позитивно влияет начатая ранее программа реструктуризации под название DRIVE. В рамках этой реструктуризации FedEx объединил часть операций, сократил сотрудников и закрыл ряд офисов. В этом году компания планирует выкупить свои акции на $2,5 млрд.

Однако главной новостью, воодушевившей инвесторов, стало сообщение FedEx о возможности выделения или продажи FedEx Freight — подразделения по доставке сборных грузов от нескольких отправителей в одном транспортном средстве (less-than-truckload, LTL).

FedEx Freight — крупнейший подобный бизнес в Северной Америке, отмечает Reuters. В прошлом финансовом году это подразделение принесло операционную прибыль в размере $1,8 млрд при выручке в $9,1 млрд, а его доля в операционной прибыли FedEx выросла с 9% в 2014 году до 29%.

Потенциальное выделение FedEx Freight — «большая новость», вызывающая оптимизм инвесторов, заявили аналитики Stifel.

«Подразделение со временем превратилось из изгоя в семье в самое прибыльное в портфеле, а его сопоставимые оценки почти в два раза превышают оценку самой FedEx», — написал аналитик Stifel Брюс Чен в заметке для клиентов.

Аналитик Jefferies Стефани Мур оценила потенциальную стоимость FedEx Freight в $30 млрд. Капитализация всей FedEx, по итогам торгов, до публикации отчетности составляла чуть больше $63 млрд. Аналитики JPMorgan после «неожиданного шага» повысили рекомендацию по акциям FedEx с «держать» до «покупать».

В этом году акции FedEx значительно превзошли котировки своего конкурента UPS: с начала года его бумаги выросли на 16%, тогда как акции UPS упали на 15%. По данным MarketWatch, из 32 аналитиков, отслеживающих акции FedEx, 19 рекомендуют покупать их, 11 — держать, и лишь двое экспертов советуют продать акции почтового сервиса.

Чем будут жить мировые рынки ближайшие 5 дней

Рынки акций и облигаций в США закроются в 13:00 по нью-йоркскому времени в среду и не будут работать в четверг в связи с Днем независимости. Но эта короткая неделя будет наполнена важными событиями.

Рынки ищут ясности в вопросе о том, когда именно может начаться снижение ставок ФРС. Отчасти подсказки может дать пятничный отчет о занятости в США, который и станет главным событием укороченной праздничной недели в Штатах.

За комментариями главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла будут пристально следить, как и за протоколом последнего заседания центрального банка США в среду. В состоянии повышенной готовности будут держать инвесторов выборы во Франции и Великобритании. Об этих и других важных событиях этой недели пишет сайт Investing.

Данные по занятости в США

Инвесторы сосредоточат свое внимание на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу, 5 июля.

Экономисты прогнозируют, что в июне экономика США прибавила 189 тыс. рабочих мест. Месяцем ранее экономика сгенерировала 272 тыс. новых рабочих мест, что оказалось выше прогнозов. Такие данные свидетельствуют об устойчивости американского рынка труда.

На последнем заседании Федрезерв сохранил свои ставки без изменений и отложил начало смягчения монетарной политики, возможно, до декабря. Чиновники хотят иметь больше доказательств, что инфляция возвращается к целевому уровню центрального банка (2%), или что рынок труда охлаждается.

Что скажут Пауэлл и Лагард

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник, 2 июля, выступит на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре (Португалия).

Вместе с президентом ЕЦБ Кристин Лагард он примет участие в панельной дискуссии на тему «Денежно-кредитная политика в переходную эпоху». Инвесторы будут ждать свежих комментариев относительно будущего процентных ставок.

Больше о настроениях чиновников ФРС расскажет протокол июньского заседания регулятора, который будет опубликован в среду, 3 июля. Документ раскроет мнение центрального банка о перспективах развития экономики и факторах, влияющих на прогноз денежно-кредитной политики.

Выборы во Франции и Великобритании

В воскресенье во Франции прошел первый тур внеочередных парламентских выборов, всколыхнувших рынки.

Согласно прогнозам, по итогам второго тура, который состоится 7 июля, правые популисты могут получить относительное или даже абсолютное большинство в Национальном собрании Франции.

А вот на выборах в Великобритании, которые пройдут в четверг, 4 июля, опросы предсказывают победу оппозиционной Лейбористской партии. Это вернуло британский фунт к уровням, которых не было со времен голосования по Brexit в 2016 году.

Трейдеры видят возвращение к стабильности после сильных политических потрясений во время 14-летнего правления консерваторов и предполагают, что лидер лейбористов Кейр Стармер сможет восстановить торговые связи с Европой.

Однако еще предстоит выяснить, сколько именно мест в парламенте удастся получить лидеру лейбористской партии Киру Стармеру.

Инфляция в Еврозоне

Сегодня, 1 июля, Германия опубликует данные по инфляции за июнь. На следующий день аналогичную статистику обнародует Еврозона. Экономисты ожидают небольшого замедления как основных, так и базовых показателей после роста в мае.

В четверг, 4 июля, ЕЦБ раскроет протокол июньского заседания, на котором он впервые с сентября 2019 года снизил процентные ставки.

ЕЦБ начал повышать процентные ставки позже, чем его американский коллега. Однако начатое в июне смягчение монетарной политики позволило Европейскому центробанку перехватить инициативу в части снижения ставок. Ведь крупнейший в мире центральный банк по-прежнему сохраняет высокие ставки, опасаясь новой вспышки роста цен.

Индекс деловой активности Китая

Официальные данные в воскресенье показали, что производственная активность в Китае в июне снизилась второй месяц подряд, а активность в сфере услуг упала до пятимесячного минимума.

Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы Caixin, который будет опубликован в понедельник, окажется ниже.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе Китай примет дополнительные меры поддержки, а обещание правительства увеличить налоговые стимулы поможет подстегнуть внутреннее потребление.