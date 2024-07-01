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1 июля 2024, 13:05 Читати українською

Опендатабот запускает бесплатную платформу для публикации бизнес-документов

Опендатабот представляет новый инструмент для украинского бизнеса, позволяющий делать публичными важные для компании бумаги. Бесплатная платформа облегчает процедуру подготовки документов для заключения договоров и обмена документами между компаниями. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Опендатабот представляет новый инструмент для украинского бизнеса, позволяющий делать публичными важные для компании бумаги.

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«Для тех, кто продолжает обмениваться документами традиционным способом, Опендатабот предлагает простое и удобное решение — публикация документов на странице компании в сервисах Опендатабота. Это позволяет быстро предоставлять доступ к важной информации без лишних хлопот», — говорится в сообщении.

Какими документами можно делиться

Для заключения договоров юристы и бухгалтеры обычно требуют выписку из ЕГР, устав, приказ о назначении директора, выписке плательщика НДС и свидетельство о регистрации налогоплательщика и т. д. Все эти документы не содержат персональной или коммерческой информации, поэтому их можно безопасно разместить на сайте Опендатабота. В то же время на сайте можно сразу получить актуальную выписку из ЕГР и устав. Все документы размещаются непосредственно на странице компании.

Кроме того, компании смогут разместить в своем аккаунте и другую полезную для партнеров и контрагентов информацию. Это может быть типичный договор, прайс-лист, оферта, доверенность или письма государственных органов с важной информацией о компании.

Как разместить документы

Размещение каждого документа подтверждается электронной цифровой подписью (ЭЦП) компании. Кроме того, при необходимости компания может скрыть эти документы или заменить актуальными.

Внедрение этого инструмента позволит украинскому бизнесу значительно сэкономить время и ресурсы, а процесс обмена документами сделает прозрачным и удобным, считают в Опендатаботе.

К теме: Дубилет запускает бесплатный сервис для обмена цифровыми документами

Источник: Минфин
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