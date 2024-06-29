Таскомбанк присоединился к программе «еОселя»

Укрфинжилье и Таскомбанк заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь банк можно выбрать в мобильном приложении «Дия» в рамках программы «еОселя». Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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«Мы видим большой спрос на программу со стороны населения и верим, что она станет драйвером развития не только ипотечного кредитования и развития строительства, но и толчком для роста экономики в целом», — отметил первый заместитель Председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Программа доступного ипотечного кредитования «еОселя» работает в Украине с октября 2022 года. В настоящее время льготная ипотека доступна военнослужащим, силовикам и членам их семей, медикам, педагогам и ученым, работающим в государственных и коммунальных учреждениях, а также другим гражданам, отвечающим условиям программы.

Таскомбанк стал 9 банком, участвующим в программе.

Список других банков: