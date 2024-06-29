МВФ приняло решение о выделении Украине транша на $2,2 миллиарда

Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), приняв решение о выделении Украине около $2,2 млрд — они будут направлены на бюджетную поддержку. Об этом говорится в заявлении МВФ.

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«Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Устойчивый импульс реформ и своевременное оказание внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути вступления в ЕС», — заявили в МВФ.

С траншем в $2,2 млрд общий объем выплат в рамках программы составит около $7,6 млрд.

Программу EFF для Украины сроком на 48 месяцев с правом доступа к 11,6 млрд СДР (эквивалент $15,6 млрд) утвердили 31 марта 2023 года, напомнили в МВФ.