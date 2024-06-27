Бизнес просит правительство решить пять ключевых проблем с бронированием

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала парламент и правительство срочно решить пять ключевых проблем с бронированием. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

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«В последние месяцы и Парламентом, и Правительством Украины неоднократно вносились изменения в подзаконные акты, регулирующие вопросы ведения военного учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях.

Несмотря на определенный оптимизм, который должен состояться с практическим внедрением принятых изменений, большинство из них не проходили общественного обсуждения и бизнес сообщества не имела возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критичные предложения", говорится в заявлении ЕБА.

5 ключевых проблем с бронированием

Просьба 1. Поддержать и содействовать скорейшему принятию законопроекта о продлении срока обновления данных до 150 дней.

По последним данным Минобороны, по состоянию на 25 июня свои военно-учетные данные смогли обновить лишь 2,3 млн. военнообязанных из примерно 11 млн. человек.

По информации от представителей бизнес-сообщества, в текущих условиях отсутствия электроэнергии и доступа к Интернету и, соответственно, перебоев в работе электронных систем, очень часто обновить свои данные через приложение Резерв+ или ЦНАП невозможно, тогда как пропускная способность ТЦК и СП есть чрезвычайно малой.

«Уже очевидно, что до 16 июля всем военнообязанным не удастся обновить данные, в частности, и из-за низкой пропускной способности государства. Соответственно увеличение срока еще на 90 дней является логичным шагом и полностью поддерживается бизнесом», — говорится в заявлении.

Просьба 2. Скорее запустить систему еБронирования.

В ЕБА отметили, что в рамках действующей системы стратегического бронирования процесс от подготовки документов до получения приказа о бронировании занимает в среднем 2 месяца и требует значительных административных ресурсов как со стороны государства, так и бизнеса.

Кроме того, участились случаи отказов в бронировании со стороны органов власти без объяснения причин.

Соответственно, Ассоциация призывает как можно скорее запустить систему еБронирования через ресурсы портала Действие как для предприятий критической инфраструктуры, так и для предприятий, критических для национальной экономики, с целью ускорения процессов и предотвращения каких-либо злоупотреблений в процессе согласования списков.

Просьба 3. Предоставить забронированным военнообязанным и находящимся в процессе бронирования (с момента подачи заявки предприятием и до постановки на спецучет) 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП.

«Ассоциация неоднократно поднимала вопрос предоставления военнообязанным 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП, поскольку неопределенность при походе в ТЦК и СП заставляет большое количество военнообязанных избегать таких походов. Соответственно, предоставление 30-ти дней иммунитета значительно повысит качество и эффективность военного учета на общегосударственном уровне», — говорится в заявлении.

Просьба 4. Разрешить бронирование без ограничений по количеству работников транспортной отрасли, непосредственно задействованных в процессе осуществления грузовых перевозок

В Ассоциации отметили, что большинство грузовых перевозок внутри государства, а также львиная доля как импортных, так и экспортных операций осуществляется именно грузовыми транспортными средствами. Соответственно, наличие достаточного количества людей, готовых выходить на маршрут — это залог экономической безопасности государства.

Соответственно, бизнесу и экономике страны важно иметь работников, в частности водителей, в достаточном количестве, чтобы была возможность импортировать в Украину необходимую продукцию для населения, бизнеса, армии, а также экспортировать товары из Украины.

«В данном контексте, в частности, бизнес приветствует решение президента Украины дать поручение правительству рассмотреть возможность бронирования от мобилизации дальнобойщиков», — отметили в Ассоциации.

Просьба 5. Разрешить ввести экономическое бронирование в стране

«В настоящее время в публичном пространстве обсуждаются разные концепции и модели бронирования. И бизнес готов вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезна для нашего государства.

Ведь все же бизнесу важно иметь полномочия и самостоятельно определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы компании", — говорится в заявлении.