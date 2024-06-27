IKEA решила вернуться в Украину — Forbes

Что известно

Решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае, сообщили четыре источника. Среди них — два топ-менеджера торговых центров и два консультанта по коммерческой недвижимости.

«Важным сигналом для головного офиса ИКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex», — говорит собеседник в международной девелоперской компании, согласившийся говорить на условиях анонимности из-за того, что не уполномочен на официальные комментарии.