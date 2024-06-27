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27 июня 2024, 11:33 Читати українською

IKEA решила вернуться в Украину — Forbes

Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex. Об этом пишет Forbes.ua

Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину.
Фото:depositphotos

Что известно

Решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае, сообщили четыре источника. Среди них — два топ-менеджера торговых центров и два консультанта по коммерческой недвижимости.

«Важным сигналом для головного офиса ИКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex», — говорит собеседник в международной девелоперской компании, согласившийся говорить на условиях анонимности из-за того, что не уполномочен на официальные комментарии.

Forbes обратился в пресс-службу столичного ТРЦ Blockbuster Mall, где до начала полномасштабной войны работал единственный магазин IKEA, но там отказались от комментариев из-за соглашения о неразглашении.

Что говорит и делает IKEA

«Сейчас у нас нет обновлений по вашему запросу», — ответили в пресс-службе IKEA Ukraine.

«Наш приоритет для возобновления работы магазина в Киеве — это безопасность наших сотрудников и клиентов», — рассказали в пресс-службе шведской Ingka Group, владеющей сетью IKEA.

Идет ли в магазине подготовка к операционной деятельности? Сейчас там снимают вывески с фасада на ремонт — подкручивают диоды, обновляют крепеж, сообщил топ-менеджер компании, работающей в одном ТРЦ из IKEA в Киеве.

IKEA пока не открыла новые вакансии по набору персонала. Однако известно, что компания сохраняет рабочие места для всех сотрудников Украины.

Напомним

В ноябре 2023 года компания назначила новым руководителем IKEA в Украине Юрия Приходько. Он консультировал ритейлера в Юго-Восточной Европе по вопросам расширения рынка и взаимодействия с заинтересованными сторонами в Украине и заменил на этом посту Флориана Мелле.

Также ООО «Икеа Ритейл Украина» увеличило свой уставный капитал на 40,6% — с 687,5 млн грн до 966,7 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 июня 2024, 11:42
#
Це дійсно позитивна новина. Ковток нормальності.
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+15
vbhjckfd
vbhjckfd
27 июня 2024, 12:22
#
Вони виходили з України? Я і не помітив. Бо купував у возунів з Польщі, які привозять швидше, дешевше і ще й дають оплачувати частинами
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0
Андрій М***к
Андрій М***к
27 июня 2024, 12:48
#
Пізно всрались. Прийшлось купити меблі і матрац в юску. А купувати через баєра в Польші і потім не мати гарантії, таке собі задоволення…
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+15
viicore
viicore
27 июня 2024, 13:07
#
Дуже дового вони роздуплялись, я ще не здивуюсь якщо весь цей час платили оренду и зарплатню співробітникам.
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