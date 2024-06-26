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26 июня 2024, 15:12 Читати українською

С 2022 года украинцы в Польше зарегистрировали 8 тысяч компаний и 50 тысяч ФЛП

Граждане Украины после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями. Об этом сообщил первый вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Дариуш Шимчиха на 3-м Форуме обновления в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Граждане Украины после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс.
Фото: pixabay.com

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«С начала полномасштабного вторжения в Польше было зарегистрировано более 8 тыс. обществ с ограниченной ответственностью с участием украинского капитала и более 50 тыс. единоличных предпринимателей», — сказал Шимчиха.

Перспективы украинского бизнеса

По мнению члена правления Национальной хозяйственной палаты Польши Марека Бельского, у украинского бизнеса в Польше есть большие перспективы.

«Польские компании, которые в начале 2000-х были созданы в Германии, за 10−15 лет вернулись на польский рынок и как носители европейского опыта оказали огромное влияние на трансформацию Польши», — пояснил он.

Глава правления Польского агентства инвестиций и торговли Анджей Дыха отметил, что приоритетом для правительства Польши является поддержка сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран, ведь крупные компании могут установить контакты самостоятельно, и для этого создается инфраструктура.

«В административных центрах приграничных Подкарпатского и Люблинского воеводств — Жешуве и Люблине — открыты региональные офисы Польского агентства инвестиций и торговли. Также вскоре подразделение агентства будет открыто во Львове», — сообщил он.

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По словам главы агентства, с начала полномасштабного вторжения в Варшаве был открыт коворкинг для украинских предпринимателей и представительство «Действие. Бизнес». Дыха добавил, что проведение форума в Киеве — это сигнал для польского бизнеса, что в Киеве уже можно заниматься бизнесом, не дожидаясь победы.

В то же время, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что Польша является примером наибольшей релокации украинского капитала и рабочей силы. «Украинские предприниматели очень хорошо адаптируются на европейском рынке и успешно создают предприятия не только в Польше, но и других странах Восточной Европы», — подчеркнул он.

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Украина и Польша должны дать возможность свободно работать предприятиям двух стран на внутренних рынках, отметила на форуме вице-премьер-министр — министр по реинтеграции и сопредседатель Украинско-польской межправительственной экономической комиссии Ирина Верещук.

«Украине необходимо выполнить „домашнее задание“. Должны трансформировать экономику, подстроить законодательство под европейские стандарты, проработать тысячи регулятивных норм, в частности, по проведению международной торговли», — сказала она.

Украинцы в Польше

По данным Евростата, к концу апреля 2024 года в Польше было 953,93 тыс. человек, которые покинули Украину после начала войны и получили статус временной защиты. Это 22,7% всех людей с таким статусом в Евросоюзе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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