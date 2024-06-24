ЕС смягчил запрет на импорт алмазов российского происхождения

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Детали

В частности, Евросоюз объяснил, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране, кроме россии, до его вступления в силу. Также под ограничения не попадают алмазы, которые были огранены или изготовлены в третьей стране до начала действия соответствующих санкций в декабре 2023 года.

Кроме того, был разрешен временный ввоз или вывоз ювелирных изделий, например, для торговых ярмарок или ремонта.

Пакет также продлевает на шесть месяцев, до 1 марта 2025 года, период ранней регистрации. Только после его окончания схема полного отслеживания импорта необработанных и природных алмазов станет обязательной.

Откладывается и запрет на ювелирные изделия с российскими бриллиантами, обработанными в третьих странах, кроме россии.

Как обещает Еврокомиссия, Евросовет может активировать меру в свете действий, предпринятых G7 для ее реализации.

Напомним

Импорт российских алмазов был ограничен 12-ым пакетом санкций. Большая часть его мер вступила в силу сразу после опубликования, 18 декабря 2023 года, часть — на следующий день, 19 декабря.

Российские алмазы и бриллианты от 1 карата с января 2024 года запрещены к ввозу в страны G7, на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов. С 1 марта запрет распространился на бриллианты от 1 карата, ограненные в третьих странах из российских алмазов. С 1 сентября эмбарго расширится и затронет бриллианты от 0,5 карата.