В рамках 14-го пакета санкций Европейского Союза против россии российским физлицам, компаниям и структурам будут запрещены также частные перелеты в воздушном пространстве государств-членов ЕС. Об этом сообщает EUObserver, передает The Moscow Times.
ЕС закрывает небо для частных перелетов россиян
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Что известно
Речь идет, в частности, о бизнес-джетах, которые используются богатыми россиянами для перелетов в Европу.
Под новый запрет попадают любые рейсы, в которых выходцы из россии, а также российские граждане и компании могут «определять место и время взлета и посадки».
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В качестве примера в документе Евросоюза приводятся полеты для транспортировки россиян «в определенные места отдыха», а также рейсы, посредством которых компании «перевозят своих сотрудников на бизнес-встречи» на территории ЕС.
Новые санкции против РФ
Напомним, ранее «Минфин» писал, что 20 июня страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.
Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки.
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