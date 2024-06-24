ЕС закрывает небо для частных перелетов россиян

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Речь идет, в частности, о бизнес-джетах, которые используются богатыми россиянами для перелетов в Европу.

Под новый запрет попадают любые рейсы, в которых выходцы из россии, а также российские граждане и компании могут «определять место и время взлета и посадки».

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В качестве примера в документе Евросоюза приводятся полеты для транспортировки россиян «в определенные места отдыха», а также рейсы, посредством которых компании «перевозят своих сотрудников на бизнес-встречи» на территории ЕС.

Новые санкции против РФ

Напомним, ранее «Минфин» писал, что 20 июня страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.

Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки.