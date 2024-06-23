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23 июня 2024, 12:13 Читати українською

В Польше с 1 июля заработает специальная карта побыту CUKR для украинцев

С 1 июля 2024 года в Польше вступают в силу изменения в спецзакон «О помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране». Одна из поправок предполагает, что украинцы со статусом PESEL UKR смогут получить специальное разрешение на временное проживание сроком на 3 года — так называемую карту избитую CUKR. Об этом сообщает Nasz Wybir.

С 1 июля 2024 года в Польше вступают в силу изменения в спецзакон «О помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране».
Фото: pixabay.com

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Легальное пребывание в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу в результате войны, с 1 июля будут иметь три способа легализации своего пребывания в Польше.

Первый способ — тот, который существует с начала полномасштабного вторжения — это получение PESEL UKR. Лица с PESEL UKR находятся под временной охраной, имеют свободный доступ к рынку труда, могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами в рамках Национального фонда здоровья (NFZ), легально находиться в Польше без карты пребывания или визы и свободно путешествовать в рамках Европейского Союза.

Одновременно с этим владельцы PESEL UKR не могут покидать Польшу на срок более 30 дней, иначе потеряют свой специальный статус.

С 1 июля все прибывающие в Польшу, спасаясь от войны, должны как можно быстрее обратиться в местную администрацию, чтобы получить PESEL UKR.

Также нововведения предполагают, что PESEL UKR будет предоставляться только при наличии действительного загранпаспорта.

Второй способ — это получение карты временного пребывания / karta на таких же основаниях, как все остальные иностранцы в Польше. Для получения «традиционной» карты пребывания требуется причина, например, обучение в польском университете, трудоустройство или ведение собственной хозяйственной деятельности.

Лица, выехавшие из Украины в связи с войной и за время своего пребывания в Польше, успели здесь легально трудоустроиться или проводят другую экономическую деятельность, с 1 апреля 2023 года могут подать заявку на получение карты временного пребывания.

Третий способ (новый) будет введен последними изменениями в спецзакон — это возможность получить специальную карту пребывания сроком на три года, так называемую карту CUKR.

Такие карты будут давать ее владельцам такие же права, как другим иностранцам, в частности, доступ к рынку труда.

Однако карта CUKR имеет и свои отличия от обычной карты пребывания — их будут выдавать только гражданам Украины с PESEL UKR, включая детей (чего не делают в случае обычной карты пребывания).

Специальная карта проживания CUKR

Получить карту CUKR смогут те граждане Украины, которые отвечают всем требованиям:

  • по состоянию на 4 марта 2024 года PESEL UKR;
  • имеют PESEL UKR в день подачи заявки на карту пребывания CUKR;
  • непрерывно имеют PESEL UKR в течение 365 дней;
  • имеют действительный загранпаспорт.

Как отмечают в Украинском доме, в этом контексте важно также другое изменение в спецзаконе, позволяющее вернуть PESEL UKR в случае, когда лицо потеряло его не по своей вине.

«Если по какой причине лицо потеряло PESEL UKR, но не по своей вине, например, из-за проблемы в системе, или она уехала на 2−3 дня из Польши, вернулась, но ее въезд в Польшу не был зарегистрирован, то нововведения предполагают возможность восстановить свой PESEL UKR.

Ранее было так, что лицо, потерявшее PESEL UKR независимо от причин, могло получить новый с той датой, когда было принято решение о предоставлении номера. Сейчас, если PESEL UKR будет потерян не по вине украинца, то номер можно будет восстановить с той даты, когда он был потерян. То есть так сохраняется непрерывность срока, когда лицо имеет PESEL UKR", — объяснил Александр Пестриков из отдела адвокации и мониторинга Украинского дома.

Минусы карты CUKR

В тот момент, когда статус PESEL UKR изменится на CUKR, лицо лишается всех возможностей, связанных со специальным статусом временной охраны.

«Например, такие лица лишаются возможности пользоваться бесплатными медицинскими услугами в рамках Национального фонда здоровья (NFZ)», — отмечают в Украинском доме и объясняют, что если лицо с картой CUKR устроится на работу, то он и дальше сможет пользоваться NFZ. Однако основанием будет медицинская страховка, оплачиваемая по зарплате, а не специальное право для украинских беженцев.

«То есть, если человек не может работать, то меняя PESEL UKR на CUKR, он действительно теряет», — говорит Оксана Пестрикова, руководитель консультационного пункта Украинского дома.

Еще один немаловажный момент, это требование обновить свои данные в местной администрации. Прежде всего, речь идет о том, что лица, которые оформляли PESEL UKR на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, ID-карты или просроченного загранпаспорта, должны сделать новый загранпаспорт и обновить свои данные в соответствующей администрации и предоставить действительные документы.

Наличие действительного загранпаспорта является одним из требований для получения карты CUKR. Также в Украинском доме отмечают, если человек сменил фамилию или получил новый паспорт (в ситуациях, когда PESEL UKR оформляли на основании действительного загранпаспорта, но он закончился уже во время пребывания в Польше и такой человек сделал себе новые документы) — то об этом также необходимо уведомить соответствующую администрацию.

«Если человек не обновит свои данные, он может в будущем иметь проблемы (не только с получением карты CUKR — ред.). К примеру, не будет принята заявка такого лица о получении помощи 800+, ведь информация в базе данных не будет соответствовать реальным данным лица. С такими ситуациями в наш консультационный пункт обращаются почти каждый день», — говорит Оксана Пестрикова.

Как получить карту CUKR

Заявку на получение карты пребывания CUKR можно подать исключительно онлайн через электронную систему Управления по делам иностранцев. В CUKR будет указано, что ее владелец ранее находился под временной защитой (т.е. PESEL UKR).

Также на такой карте не будет информации о месте жительства или прописки. Такая карта пребывания будет действовать 3 года и будет давать владельцу право работать в Польше без получения дополнительного разрешения.

Также не нужно будет уже сообщать управление труда о трудоустройстве гражданина Украины, если у него есть CUKR. Однако владелец такой карты пребывания обязан сообщать воеводе об изменении адреса проживания в течение 15 дней.

Владельцы карты CUKR будут иметь такие же права, как иные иностранцы с обычной картой пребывания, однако без потери карты смогут выезжать из Польши на срок не более 6 месяцев.

То, что новые изменения в спецзакон вступают в силу 1 июля, не означает, что с того же дня можно будет подавать документы на получение карты CUKR. Правительство еще требует времени на выработку системы и налаживание онлайн-процесса. Эксперты предполагают, что система может заработать поближе к концу года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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