НБУ за неделю продал на межбанке более $720 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 июня, купил на межбанковском валютном рынке $0,23 млн и продал $722,80 млн. Чистая продажа валюты составила $722,57 млн против $897,82 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.