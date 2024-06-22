Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 июня, купил на межбанковском валютном рынке $0,23 млн и продал $722,80 млн. Чистая продажа валюты составила $722,57 млн против $897,82 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
НБУ за неделю продал на межбанке более $720 миллионов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Таким образом НБУ снизил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $175,25 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $116,11 млн;
- продал $13 615,437 млн;
- чистая продажа валюты составила $13 499,327 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии