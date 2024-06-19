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19 июня 2024, 14:45 Читати українською

Украинцы теряют интерес к валютным депозитам — Нацбанк

Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривны на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала иметь спрос. Так что объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались, констатируют в НБУ. Об этом говорится в июньском отчете по макроэкономической стабильности.

Из-за ослабления лимитов на обмен валюты услуга обмена гривны на иностранную валюту с последующим размещением на депозит перестала иметь спрос.

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Доля валютных средств в клиентских вкладах с начала текущего года колеблется на уровне около 32%, что является низким показателем по историческому сравнению.

Банки и дальше активно не привлекают валютные вклады, ведь направления их инвестирования крайне ограничены.

Учитывая высокие ставки по активам в иностранной валюте, ситуативно банки зарабатывают дополнительный доход, размещая эти средства в низкорисковых инструментах: депозитах в иностранных банках и облигациях инвестиционного класса. Однако в более перспективной перспективе ожидаемое снижение ключевых ставок развитыми странами ослабит эти возможности.

Поэтому у банков и в дальнейшем нет стимулов поощрять клиентов к вложениям в валюте, прогнозируют в НБУ.

Источник: Минфин
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