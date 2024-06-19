Сегодня электроэнергию будут отключать на протяжении всех суток

В среду, 19 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Причина — прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды» — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет намного более тяжелой. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.