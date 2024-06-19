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19 июня 2024, 8:43 Читати українською

Сегодня электроэнергию будут отключать на протяжении всех суток

В среду, 19 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В среду, 19 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей территории Украины с 00:00 до 24:00.
Фото: pixabay.com

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«Причина — прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды» — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Дефицит в энергосистеме

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет намного более тяжелой. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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0
Три літри
Три літри
19 июня 2024, 9:22
#
Експерти що розповідали про звʼязок підвищення тарифів та вимкнення електрики — вам як спиться? 😆
+
+8
Moonlighter
Moonlighter
19 июня 2024, 10:11
#
Так они и писали, что отключают свет чтоб аргументировать повышение тарифов. Вот в Киеве сегодня отключали в 3 ночи до 6 утра. Что-то сомневаюсь что в это время у нас был дефицит ЭЭ и надо что-то стабилизовать.
+
0
Три літри
Три літри
19 июня 2024, 10:58
#
Так они и писали, что отключают свет чтоб аргументировать повышение тарифов.

…і що як тільки тарифи підвищили то і відключення закінчились.

то як, закінчились?

Что-то сомневаюсь что в это время у нас был дефицит ЭЭ и надо что-то стабилизовать.

А я цілком припускаю що за відсутності більшості ТЕС та зруйнованому ДніпроГЕСі балансування за допомогою СЕС можливо лише вдень.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 11:21
#
Ви простий як три копійки…

Укренерго самостійно розділяє споживання електроенергії бізнесу та побутових споживачів.

Побутові споживачі в будні на роботі, але в нас «дефіцит» і тому вимикають весь день світло.

На вихідних побутові споживачі весь день вдома, але в нас «дефіциту» немає, тому на вихідних світло у всіх є.

Я так розумію, що мій приклад вам ні про що не скаже і за вашою «логікою» все в порядку тут))

+
0
Три літри
Три літри
19 июня 2024, 11:54
#
Побутові споживачі в будні на роботі, але в нас «дефіцит» і тому вимикають весь день світло.

1. а у людини якій я відповідав світло вимикали саме тоді коли вона була вдома, а не на роботі

2. а ще б тобі прочитати новину бо в ній написано що світло будуть вимикати протягом всієї доби, а не тільки вдень

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ 19 ЧЕРВНЯ

ЗАВТРА, 19 ЧЕРВНЯ, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00.

Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується

https://t.me/Ukrenergo/2963
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0
Три літри
Три літри
19 июня 2024, 11:55
#
Я так розумію, що мій приклад вам ні про що не скаже і за вашою «логікою» все в порядку тут))

людина якій я відповідав — приклад навела

а от ти, дитинко, навести свій приклад забула
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