В среду, 19 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня электроэнергию будут отключать на протяжении всех суток
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«Причина — прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды» — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Дефицит в энергосистеме
В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.
Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет намного более тяжелой. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
…і що як тільки тарифи підвищили то і відключення закінчились.
то як, закінчились?
Что-то сомневаюсь что в это время у нас был дефицит ЭЭ и надо что-то стабилизовать.
А я цілком припускаю що за відсутності більшості ТЕС та зруйнованому ДніпроГЕСі балансування за допомогою СЕС можливо лише вдень.
Укренерго самостійно розділяє споживання електроенергії бізнесу та побутових споживачів.
Побутові споживачі в будні на роботі, але в нас «дефіцит» і тому вимикають весь день світло.
На вихідних побутові споживачі весь день вдома, але в нас «дефіциту» немає, тому на вихідних світло у всіх є.
Я так розумію, що мій приклад вам ні про що не скаже і за вашою «логікою» все в порядку тут))
1. а у людини якій я відповідав світло вимикали саме тоді коли вона була вдома, а не на роботі
2. а ще б тобі прочитати новину бо в ній написано що світло будуть вимикати протягом всієї доби, а не тільки вдень
УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ 19 ЧЕРВНЯ
ЗАВТРА, 19 ЧЕРВНЯ, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00.00 до 24.00.
Причина — прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується
https://t.me/Ukrenergo/2963
людина якій я відповідав — приклад навела
а от ти, дитинко, навести свій приклад забула