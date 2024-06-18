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18 июня 2024, 11:32 Читати українською

Tether представила новый стейблкоин, Deutsche Telekom займется майнингом: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Tether представила новый стейблкоин с снабжением в XAUT

Компания Tether представила стейблкоин Alloy (aUSDT). Его стоимость привязана к курсу американского доллара, при этом актив снабжен токенами Tether Gold (XAUt). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработкой проекта занимались две дочерние организации Tether — Moon Gold NA, SA de CV и Moon Gold El Salvador, SA de CV.

«Alloy от Tether стремится дать новое определение стабильности в цифровой экономике путем объединения сильных сторон стейблкоинов с безопасностью и надежностью золота», — говорится в сообщении.

Курс aUSDT привязан к цене американского доллара в соотношении 1 к 1. Актив чрезмерно обеспечен токенами XAUt, которые в свою очередь поддерживаются физическим золотом. Слитки компания хранит в Швейцарии.

Пользователи могут выпускать aUSDT, используя XAUt в качестве залога, отметили в компании. Смартконтракт актива развернут в сети Ethereum, указано в релизе.

В то же время компания представила платформу Alloy, позволяющую выпускать «привязанные» синтетические стейблкоины с чрезмерным обеспечением.

Капитализация публичных майнеров достигла рекордных $22,8 млрд.

15 июня рыночная стоимость 14 отслеживаемых JPMorgan майнинговых компаний с листингом в США повысилась до пиковых в истории $22,8 млрд. Об этом сообщает CoinDesk.

Согласно аналитикам, в предыдущие две недели котировки почти всех ценных бумаг по выборке опередили биткоин, поскольку инвесторы положительно отреагировали на новость о соглашении Core Scientific (CORZ) с CoreWeave в сфере ИИ.

Акции CORZ подорожали на 117% - лучший результат, а Argo Blockchain — упали в цене на 7% (худший). Первая криптовалюта за тот же период подешевела на 3%.

Зарегистрированные в США организации увеличили долю в совокупном объеме вычислительных мощностей сети второй месяц подряд. Это произошло в условиях продолжающегося падения сложности майнинга после халвинга в апреле на 7 EH/s (1%).

«На 14 указанных компаний приходится примерно 23,8% глобального хешрейта, что почти на 1% больше, чем в предыдущем месяце. Это обнадеживающий признак того, что неэффективные частные операторы сократили масштаб деятельности после уменьшения награды майнерам вдвое», — говорится в документе.

Deutsche Telekom планирует заняться биткоин-майнингом

Крупнейшая телекоммуникационная компания Европы Deutsche Telekom планирует в ближайшее время приобщиться к майнингу биткоинов. Об этом сообщил Дирк Редер, руководитель ее дочерней фирмы T-Systems MMS.

О планах организации он рассказал на конференции BTC Prague 2024, которая проходила с 13 по 15 июня включительно.

По словам Редера, компания является валидатором биткоина и Lightning Networks с 2023 года. А теперь планирует заняться «фотосинтезом цифровых денег».

Редера спросили, означает ли это, что Deutsche Telekom будет мелькнуть биткоины. Он ответил утвердительно.

Редер также рассказал о том, как изменилась позиция компании по Web3 в целом и первой криптовалюты в частности. Когда он присоединился к компании в июле 2022 года, ему запретили использовать термин биткоин во время интервью.

Через год Deutsche Telekom резко изменила курс, став более открытым к Web3.

Объем финансирования криптостартапов превысил $100 млрд.

С конца мая 2014 года криптовалютные стартапы привлекли $101,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные DeFi Llama.

Для сравнения, по итогам первого мая 2014 года, сформировавшего статистику, показатель составил $17,1 млн. На тот момент прошло пять лет после создания биткоина и год после запуска Ethereum.

Десять лет спустя, в мае 2024 года, криптофирмы собрали уже $280,25 млн, месяцем ранее — $777,1 млн. Рекорд ($7,08 млрд) установлен в октябре 2021 года.

Представленный график показывает рост минимумов и максимумов на протяжении истории промышленности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
18 июня 2024, 13:28
#
«Tether представила новий стейблкоїн із забезпеченням у XAUT»

Так це ж було вже))

Як USDC від Сircle так і USDT від Teather вже були прив`язані 1 до 1 долара США, врешті решт вони свої позиції втратили і торгуються трохи нижче ніж 1 до 1 долара США, який сенс запроваджувати якийсь новий «стейблкоін» (бо по факту, USDT та USDC вже не = 1 долару США, а отже не такі вже і «стейбл»), коли більшість розраховується в USDT переважно?

Ну нехай роблять, із пустого в порожне.
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0
bonv
bonv
18 июня 2024, 13:57
#
USDT в тренді:)
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