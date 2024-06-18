Два европейских банка в россии остановили операции с валютой

Российские «дочки» двух европейских банков приостановили операции с валютой из-за санкций США против Московской биржи, в результате которых российская экономика осталась без биржевых торгов долларом и евро . Об этом пишет Moscow Times.

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Что известно

О прекращении валютных операций объявил банк «Интеза» — дочерняя структура итальянской группы Intesa San Paolo. Банк, входящий в топ-50 в россии по размеру активов, с 13 июня приостановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте.



В банке — одном из последних западных банков на российском рынке — предложили клиентам забрать валюту со счетов.



Обмен безналичной валюты прекратил также ОТП Банк — дочь одноименной венгерской банковской группы. В банке, который занимает 28 место по размеру активов и держит на счетах 37,4 млрд рублей вкладов физлиц, клиенты могут обменять валюту только наличными в отделениях.



Решение было принято «в связи с санкционными ограничениями на биржевую инфраструктуру», сообщили в пресс-службе банка, добавив, что безналичная конвертация станет доступна только после «решения ряда технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Мосбирже».



Безналичную конвертацию доллара и евро с 14 июня также прекратил принадлежащий «роснефти» БРР Банк. 13 июня — в первый день без валютных торгов на бирже — сделки с валютой также ограничивали Кредит Европа банк («дочка» турецкого Credit Europe bank), банк «Солидарность», банк «Центрокредит», Сургутнефтегазбанк.

Напомним

Минфин США в среду, 12 июня, объявил о радикальном расширении финансовых санкций против россии, включив в черные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий.

С 13 июня биржа остановила торги по доллару США, евро и гонконгскому доллару, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют по данным внебиржевого рынка.



Помимо санкций против биржи США внесли в SDN-list дочерние структуры крупнейших российских госбанков в Индии и Китае: под санкции попали представительства «Сбера», ВЭБа, оборонной Промсвязи банка и ВТБ.

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета американский Минфин существенно расширил понятие «ВПК россии», по сделкам с которым банкам по всему миру грозят вторичные меры вплоть до отключения от долларовых платежей.