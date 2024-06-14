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14 июня 2024, 18:02 Читати українською

В Киеве разрешения на установку МАФов будут продавать на Prozorro.Продажи

Депутаты Киевсовета проголосовали за решение, устанавливающее прозрачные правила в работе МАФов и позволяющее покупать право на торговлю с помощью Prozorro.Продажи. Об этом сообщает депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

Депутаты Киевсовета проголосовали за решение, устанавливающее прозрачные правила в работе МАФов и позволяющее покупать право на торговлю с помощью Prozorro.
Фото: nrcu.gov.ua

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«Вчера Киевский городской совет исправил ошибки прошлых созывов и принял проект решения, согласно которому право на торговлю в МАФах будет определяться на электронном аукционе», — сообщил Белоцерковец.

Отмечается, что новые правила избавят малый бизнес от необходимости работать через посредников, ведь торги будут проходить через систему Prozorro.Продажи.

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Депутат сообщил, что подавляющее большинство МАФов в столице принадлежит крупным сетевикам.

«С середины нулевых они сдавали в аренду малому бизнесу киоски, потому что из-за отсутствия прозрачных правил собственно малый бизнес не мог участвовать в торгах и купить себе право на размещение объекта. А от города они требовали продлевать им договоры без справедливых конкурсов», — добавил Белоцерковец.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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