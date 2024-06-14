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14 июня 2024, 15:32 Читати українською

За что критикуют Соглашение о безопасности с США и оправдано ли это

Украина подписала 10-летнее Соглашение о безопасности с США. Оно стало уже семнадцатым среди аналогичных документов, подписанных с другими странами. Договор уже начали критиковать как в Украине, так и за границей. Есть ли для этого основания, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Украина подписала 10-летнее Соглашение о безопасности с США.

Поиск «предательства»

В отличие от других договоров безопасности, что касается именно Соглашения с США — еще до его подписания начался поиск предательств, которые распространяются не только у нас, но и за рубежом. Таких «предательств» нашлось аж два:

  • Соглашение не будет утверждаться в Конгрессе, а значит, может быть в любой момент отменено следующим президентом США;
  • в Соглашении не прописаны конкретные финансовые обязательства.

Разгонщики «предательства», комментируя методичку, прокололись в некоторых моментах:

Первый. Ни одно из 16 ранее подписанных Соглашений не предусматривает голосование в Бундестаге, Национальном собрании, Сенатах, Палатах представителей и лордов и других уважаемых законодательных институтах. Так же это не было предусмотрено с самого начала и в части Соглашения с США, ничего отличительного, это документ иного характера. А для тех, кто считает, что голосование в законодательном органе сразу делает документ «вечным и святым», — рекомендую ознакомиться с содержанием термина «денонсация».

Второй. Подписывая соглашения с каждым партнером, мы учитываем принятые в этом государстве законы и правила, в частности, порядок принятия решений по финансовым вопросам. Где-то фиксируем объем ранее выделенной по факту помощи, где-то — обязательства, уже взятые на момент подписания того или иного соглашения, в строгом соответствии с законодательством государства-партнера.

Поэтому тем, кто ожидал от Президента Джо Байдена конкретную сумму на 10 лет вперед или даже приложенный к документу чек, советую посмотреть хронологию и процедуру, как в октябре 2023 — апреле 2024 года принимался соответствующий Акт о поддержке Украины в Палате представителей и Сенате США. А при этом подсчитать — сколько только военной поддержки (по количеству пакетов и сумме) уже поступило в Украину.

Может ли США отменить Соглашение

Что касается того — кто и что отменит — советую заглянуть немного в историю США.

1940 год. Советский союз оккупирует («освобождает») в июне три балтийских государства. В спешке были организованы «выборы», к которым были допущены исключительно «Союзы трудового народа», которые в итоге «получили» 92,8% голосов в Эстонии, 99,2% — в Литве и 97,8% в Латвии. Сформированные этими «политическими партиями» «верховные советы» провозгласили 21−22 июля три новые «советские социалистические республики» и приняли «декларации о вхождении в СССР» (ничего не напоминает?).

В ответ 23 июля появляется Заявление для прессы от исполняющего обязанности Государственного секретаря США Самнера Уэллеса, которое на многие годы определит стратегическую линию США по непризнанию оккупации балтийских государств и войдет в историю как «Декларация Уэллеса».

Шли годы и десятилетия. Менялись Президенты США и Государственные секретари, республиканцы сменяли у власти в Вашингтоне демократов, и наоборот. Менялись отношения с СССР, вплоть до знаменитого потепления и разрядки во второй половине 80-х годов прошлого столетия.

Не менялось одно — стратегия непризнания, изложенная в «Декларации Уэллеса», которая продолжала действовать вплоть до 1991 года, когда государства Балтии смогли восстановить свою независимость.

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Пройдут десятилетия, и 25 июля 2018 года, в такой же форме и, по сути, по содержанию, появится Заявление для прессы, которое будут называть «Крымская декларация» Государственного секретаря в Администрации республиканца Дональда Трампа Майка Помпео: «Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, Соединенные Штаты исключают попытку россии аннексировать Крым и обязуются сохранять эту политику до восстановления территориальной целостности Украины».

Постепенно подходит к концу нынешняя каденция следующей администрации, уже демократов, и за эти годы никому в голову не пришло отменять «Декларацию Помпео».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Oligarh
Oligarh
14 июня 2024, 15:56
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Правильно было бы назвать соглашение о предоставлении консультационных услуг
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