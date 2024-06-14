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14 июня 2024, 8:40 Читати українською

Как часто россияне атакуют нефтебазы и почему топлива до сих пор хватает

Кроме масштабных ударов по энергетическим объектам, россияне в последнее время ужесточили атаки на нефтебазы. К каким последствиям это приводит и существует ли риск дефицита, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Кроме масштабных ударов по энергетическим объектам, россияне в последнее время ужесточили атаки на нефтебазы.

Новость об уничтожении двух нефтебаз на прошлой неделе стала для многих неожиданностью. Считалось, что по нефтяной инфраструктуре бьем только мы.

На самом деле нефтебазы находятся под прицелом врага постоянно. Привожу слайд из моей последней презентации — более 50 нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих объектов атаковали с 2022 года по всей территории страны. В этом году я насчитал до 10 атакуемых объектов.

Патронов не жалеют. Один из уничтоженных объектов на прошлой неделе был атакован семью шахедами. Они даже тактику изменили: летят на высоте 2,5 км — недостижимой для мобильных огневых групп, а затем вертикально падают.

С профессиональной точки зрения, стратегия россиян мне неясна. Не исключаю, что после развала нашей энергетики они богатеют мыслью о нейтрализации рынка топлива, как источника питания для тех же генераторов. Но бомбят нефтебазы два года, а результата нет.

И, что главное — не будет. Это вам не электроэнергетика с ее огромными объектами (читай, мишенями). Несмотря на масштабные атаки, рынок функционирует, как часы, более того, у нас перманентный профицит всех марок топлива.

Нефтебазы с 2022 года почти не используются, разве что, как эстакады для перегрузки с железной дороги в бензовозы. Какие-то мертвые остатки есть, как и пары нефтепродуктов, которые хорошо горят. Потому выглядит эффектно.

Даже если где-то что-то и было и сгорело, влияние на рынок — ноль. Сразу приезжает новое.

В этом особенность топливного рынка — в его децентрализованности. Тысячи заправочных станций, бензовозов, цистерн, терминалов и терминальчиков, десятки ручейков поставок через границу.

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Склады, безусловно, жаль, придется многое восстанавливать после войны. Но в оперативном плане никаких результатов эти атаки не дают. Топливо было и будет. Сегодня это одна из немногих точек опоры.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
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